Dove vedere gli Oscar 2026 stanotte in tv e orari italiani: svelati i canali di oggi per seguire, in chiaro, la cerimonia

Rai 1 propone la diretta della cerimonia degli Oscar, dunque sul primo canale del digitale terrestre o il 101 via decoder Sky.

Il Red Carpet parte intorno alle 22:30 di questa sera e sarà disponibile, in chiaro, su diversi canali Youtube (come quello di Associated Press), mentre la cerimonia di premiazione, in diretta sulla Rai, si svolge a partire dalla mezzanotte e durerà tre ore e mezza circa.

Rispetto a quanto riportato nelle ultime settimane, gli Oscar 2026 non sono disponibili anche in diretta su Youtube: tale possibilità, infatti, arriverà solamente dal 2029.

Chi volesse seguire gli Oscar in streaming questa sera può comunque accedere a Raiplay, via sito ufficiale e app, e scegliere il canale in diretta Rai 1. Il servizio è disponibile semplicemente inserendo le proprie credenziali o registrandosi, sempre gratuitamente.