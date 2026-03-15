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Dove vedere gli Oscar 2026 stanotte in tv e orari italiani: svelati i canali di oggi per seguire, in chiaro, la cerimonia
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GLI ORARI DELL'OSCAR
22:30, Red Carpet
00:00, Inizio cerimonia
03:30/3.45, Conclusione cerimonia
OSCAR 2026 IN TV QUESTA SERA, COME VEDERLI
Rai 1 propone la diretta della cerimonia degli Oscar, dunque sul primo canale del digitale terrestre o il 101 via decoder Sky.
Il Red Carpet parte intorno alle 22:30 di questa sera e sarà disponibile, in chiaro, su diversi canali Youtube (come quello di Associated Press), mentre la cerimonia di premiazione, in diretta sulla Rai, si svolge a partire dalla mezzanotte e durerà tre ore e mezza circa.
Rispetto a quanto riportato nelle ultime settimane, gli Oscar 2026 non sono disponibili anche in diretta su Youtube: tale possibilità, infatti, arriverà solamente dal 2029.
Chi volesse seguire gli Oscar in streaming questa sera può comunque accedere a Raiplay, via sito ufficiale e app, e scegliere il canale in diretta Rai 1. Il servizio è disponibile semplicemente inserendo le proprie credenziali o registrandosi, sempre gratuitamente.
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CHI PRESENTA GLI OSCAR IN ITALIA?
Alberto Matano, presentatore e volto tv, è stato scelto per seguire gli Oscar 2026 in diretta sulla Rai.
Insieme a lui ci saranno diversi ospiti, dalla scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo al critico cinematografico Federico Pontiggia, passando per la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice televisiva Melissa Greta Marchetto, la critica Paola Jacobbi, il docente Stefano Della Casa.
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