Dove vedere la partita di Operazione Nostalgia oggi in tv: a Vicenza il secondo appuntamento del 2025

Secondo raduno di Operazione Nostalgia, l'evento che riporta in campo alcuni dei più grandi campioni degli anni '90 e 2000: si gioca alle 20:00.

Dopo il successo di Parma, con alcuni dei giocatori più amati dagli italiani presenti al Tardini, stasera è di scena allo Stadio Menti di Vicenza il secondo raduno di Operazione Nostalgia, l'evento che unisce i tifosi e i calciatori del passato, divenuti idoli assoluti durante la loro era da giocatori professionisti, ma anche negli anni seguenti.

Alle 20:00 scendono in campo fuoriclasse come Rivaldo e Totti, indimenticati top player come Di Natale e Zamorano, Campioni del Mondo come Vierchowod, Candela e Aldair. Insomma, il piatto è ricchissimo e permetterà ai presenti di assaporare il passato, ancora una volta.

Per chi non ha avuto modo di essere a Vicenza, però, niente paura: la partita del raduno di Operazione Nostalgia è visibile anche in diretta tv e streaming, sia in chiaro che gratis per tutti. In ogni caso, 'la stagione estiva di ON' si concluderà con una terza data, sabato 6 settembre al Granillo di Reggio Calabria.