Dove vedere le Olimpiadi 2024 oggi: diretta tv anche gratis e streaming, tutte le discipline previste e sport a Parigi

Quali sport e gare vengono trasmesse in diretta tv e streaming? Orario e disciplina delle Olimpiadi francesi giorno per giorno.

Dopo l'edizione sotto covid in quel di Tokyo, le Olimpiadi tornano in tutto il suo splendore per il 2024. A Parigi, infatti, sono di scena i Giochi Olimpici estivi tanto attesi che terranno incollato davanti allo schermo miliardi di persone.

32 sport comporranno il programma delle Olimpiadi francesi 2024, tra cui quattro new entry: surf, breakdance, arrampicata sportiva e skateboard fanno infatti parte dei Giochi Olimpici di scena tra luglio e agosto a Parigi e non solo.

Un grande evento per tutti gli amanti dello sport, dall'atletica al tiro con l'arco, dal calcio al ciclismo, passando per pallavolo e nuoto: le Olimpiadi 2024 in diretta tv e streaming, anche gratis per tutti.