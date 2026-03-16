Dove vedere Manchester City-Real Madrid oggi in tv: scelti i canali per la sfida di Champions League

Torna lo spettacolo dello Champions League con le sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale: una di queste è quella tra il Manchester City di Guardiola e il Real Madrid di Arbeloa.
Si riparte dal netto 3-0 maturato in favore dei 'Blancos' al 'Bernabeu': decisiva la tripletta di uno straordinario Valverde, a segno sempre nel primo tempo; durante la ripresa, invece, Vinicius Junior si è fatto parare un rigore da Donnarumma.
Di seguito tutte le info su come guardare in diretta tv e streaming Manchester City-Real Madrid: scelti i canali del big match dell'Etihad Stadium.