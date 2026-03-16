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Real Madrid vs. Manchester CityGetty Images
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Manchester City-Real Madrid oggi in tv: scelti i canali per la sfida di Champions League

Tutte le info su come seguire in diretta tv e streaming il ritorno dell'ottavo di Champions League tra Manchester City e Real Madrid.

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Torna lo spettacolo dello Champions League con le sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale: una di queste è quella tra il Manchester City di Guardiola e il Real Madrid di Arbeloa.

Si riparte dal netto 3-0 maturato in favore dei 'Blancos' al 'Bernabeu': decisiva la tripletta di uno straordinario Valverde, a segno sempre nel primo tempo; durante la ripresa, invece, Vinicius Junior si è fatto parare un rigore da Donnarumma.

Di seguito tutte le info su come guardare in diretta tv e streaming Manchester City-Real Madrid: scelti i canali del big match dell'Etihad Stadium.

  • MANCHESTER CITY-REAL MADRID IN CHIARO?

    No, non sarà possibile assistere in chiaro a Manchester City-Real Madrid, disponibile soltanto in abbonamento.

    Niente diretta gratis che, in questa due giorni di Champions League, sarà riservata a Liverpool-Galatasaray, in programma mercoledì 18 marzo alle 21:00 e visibile su TV8.

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  • DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-REAL MADRID OGGI IN TV

    Manchester City-Real Madrid si potrà vedere in diretta esclusiva su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (252).

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    Streaming su Sky Go per tutti gli abbonati, mentre l'altra opzione è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

    Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

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  • CALCIO IN TV OGGI 17 MARZO

    14.00 Atletico Madrid-Bruges (Youth League) - UEFA.TV

    16.00 Villarreal-PSG (Youth League) - UEFA.TV

    18.45 Sporting-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

    19.00 Palermo-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Zona Serie B - DAZN

    20.00 Catanzaro-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Mantova-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Reggiana-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Spezia-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Venezia-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Manchester City-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Chelsea-PSG (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Arsenal-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.30 Sporting-Bodo/Glimt (Champions League) - CIELO (differita)

  • PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-REAL MADRID

    MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola.

    REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Arda Guler; Brahim Diaz, Vinicius Junior. All. Arbeloa.

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