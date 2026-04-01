Dove vedere Latina-Potenza oggi in tv gratis: si assegna la Coppa Italia Serie C, live in chiaro

Non solo la vittoria del trofeo della Coppa Italia Serie C, ma anche la possibilità di qualificarsi ai playoff in posizione privilegiata.

Chi conquista la coppa tra Latina e Potenza entrerà nei playoff direttamente nel primo turno nazionale al pari delle tre squadre classificate al terzo posto dei gironi e di quelle qualificate dalle fasi precedenti.

Entrambe inserite nel girone C, hanno una classifica ben diversa: il Latina può giocare i playoff solamente vincendo la Coppa Italia, mentre il Potenza è in piena lotta per accedervi, ma entrerebbe direttamente nella prima fase e non in quelle successive, come avverrebbe in caso di trionfo questa sera.