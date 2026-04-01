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Francesco Schirru

Dove vedere Latina-Potenza oggi in tv gratis: si assegna la Coppa Italia Serie C, live in chiaro

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Dopo il 3-1 per il Potenza nella partita d'andata, questa sera il Latina prova a ribaltare il risultato: chi vince, oltre al trofeo, avrà un posto 'privilegiato' nei playoff di Serie C.

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  • FORMAZIONI UFFICIALI LATINA-POTENZA

    LATINA (3-4-1-2): Mastrantonio; Carillo, Marenco, Vona; Tomaselli, Lipani, Riccardi, Ercolano; D’Angelo; Fasan, Parigi. All. Volpe.

    POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; D’Auria, Murano, Schimmenti. All. De Giorgio.

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  • LATINA-POTENZA DOVE VEDERLA STASERA

    Il canale 58 del digitale terrestre, ovvero Rai Sport, trasmette in chiaro la finale di ritorno della Coppa Italia Serie C.

    Il match è disponibile, sempre gratis, anche su Raiplay, scegliendo Rai Sport tra le dirette dell'app o del sito ufficiale.

    Gli abbonati a Sky o NOW possono comunque guardare Latina-Potenza con il proprio abbonamento sui canali numero 202 e 251, ovvero Sky Sport Calcio e Sky Sport.

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  • TROFEO E PLAYOFF

    Non solo la vittoria del trofeo della Coppa Italia Serie C, ma anche la possibilità di qualificarsi ai playoff in posizione privilegiata.

    Chi conquista la coppa tra Latina e Potenza entrerà nei playoff direttamente nel primo turno nazionale al pari delle tre squadre classificate al terzo posto dei gironi e di quelle qualificate dalle fasi precedenti.

    Entrambe inserite nel girone C, hanno una classifica ben diversa: il Latina può giocare i playoff solamente vincendo la Coppa Italia, mentre il Potenza è in piena lotta per accedervi, ma entrerebbe direttamente nella prima fase e non in quelle successive, come avverrebbe in caso di trionfo questa sera.

  • LE ALTRE PARTITE DI OGGI IN TV

    18.45 Bayern-Manchester United (Champions League femminile) - DISNEY+

    20.30 Latina-Potenza (Finale ritorno Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Chelsea-Arsenal (Champions League femminile) - DISNEY+

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