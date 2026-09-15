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Stefano Silvestri

Dove vedere la prima giornata di Europa League e le partite di Milan e Juventus: Sky, NOW, quale partita in chiaro su TV8

Europa League
Milan vs Benfica
Milan
Benfica
Juventus vs NEC Nijmegen
Juventus
NEC Nijmegen

Dove si potranno vedere Milan-Benfica, Juventus-NEC e tutte le altre partite del primo turno della League Phase di Europa League: la suddivisione tv e streaming.

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Tocca a Milan e Juventus. Archiviato un weekend dalle forte emozioni per entrambe, le due grandi deluse dello scorso campionato iniziano la propria avventura in Europa League.

La squadra di Ruben Amorim ospita il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase della competizione: gara in programma mercoledì 16 settembre con calcio d'inizio alle ore 21.

I bianconeri di Spalletti, clamorosamente battuti dal Sassuolo nell'ultimo turno di campionato, se la vedono invece contro gli olandesi del NEC, sempre in casa, giovedì 17 settembre sempre alle 21.

Dove si potranno vedere le partite di Juventus e Milan, nonché le altre della prima giornata di Europa League? La suddivisione tv e streaming tra Sky, TV8 e NOW.


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  • DOVE VEDERE MILAN-BENFICA

    Milan-Benfica sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky: i canali di riferimento per seguire la partita saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

    In diretta streaming, invece, la gara di San Siro sarà visibile su NOW tramite abbonamento ma anche su SkyGo, in questo secondo caso per i clienti Sky.

    Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro di Milan-Benfica su TV8.

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  • DOVE VEDERE JUVENTUS-NEC

    Anche Juventus-NEC di giovedì 17 sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali sono gli stessi del Milan: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252.

    In streaming, allo stesso modo, tramite abbonamento si potrà seguire la sfida su NOW. I clienti Sky potranno invece vederla su SkyGo.

    Nemmeno Juventus-NEC sarà visibile in chiaro su TV8.

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  • QUALE PARTITA IN CHIARO SU TV8

    Come per la Champions League, anche una partita a settimana di Europa League verrà trasmessa in chiaro e gratis su TV8. Ma la partita in questione non riguarda le squadre italiane.

    Per quanto concerne la prima settimana di Europa League, la gara messa a disposizione di chiunque senza abbonamento su TV8 è Besiktas-Marsiglia: si giocherà giovedì 17 settembre con calcio d'inizio alle 21.

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