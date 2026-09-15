Dove vedere la prima giornata di Europa League e le partite di Milan e Juventus: Sky, NOW, quale partita in chiaro su TV8

Tocca a Milan e Juventus. Archiviato un weekend dalle forte emozioni per entrambe, le due grandi deluse dello scorso campionato iniziano la propria avventura in Europa League.
La squadra di Ruben Amorim ospita il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase della competizione: gara in programma mercoledì 16 settembre con calcio d'inizio alle ore 21.
I bianconeri di Spalletti, clamorosamente battuti dal Sassuolo nell'ultimo turno di campionato, se la vedono invece contro gli olandesi del NEC, sempre in casa, giovedì 17 settembre sempre alle 21.
Dove si potranno vedere le partite di Juventus e Milan, nonché le altre della prima giornata di Europa League? La suddivisione tv e streaming tra Sky, TV8 e NOW.
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