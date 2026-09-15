Dove vedere la prima giornata di Europa League e le partite di Milan e Juventus: Sky, NOW, quale partita in chiaro su TV8

Milan-Benfica sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky: i canali di riferimento per seguire la partita saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

In diretta streaming, invece, la gara di San Siro sarà visibile su NOW tramite abbonamento ma anche su SkyGo, in questo secondo caso per i clienti Sky.

Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro di Milan-Benfica su TV8.