Dove vedere la prima giornata di Champions League: Sky, NOW, quale partita su TV8 in chiaro e su Amazon Prime Video

Si alza il sipario, inizia la Fase Campionato della Champions League. Prende ufficialmente il via, dopo i turni preliminari, l'edizione 2026/27 della più importante competizione europea per club.

Quattro le formazioni italiane in corsa in questa stagione: l'Inter, il Napoli, la Roma e il Como, che se la vedranno rispettivamente con il Real Madrid, l'Arsenal, il Fenerbahçe e il Lipsia.

Anche quest'anno i diritti della Champions League sono quasi interamente di proprietà di Sky, ma le gare saranno visibili anche su NOW, TV8 e Amazon Prime Video.

Ecco dunque la suddivisione tv e streaming delle partite della prima giornata di Champions League.







