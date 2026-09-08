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Lautaro Malen HojlundGetty Images
Stefano Silvestri

Dove vedere la prima giornata di Champions League: Sky, NOW, quale partita su TV8 in chiaro e su Amazon Prime Video

Champions League
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma
Napoli vs Arsenal
Napoli
Arsenal
Como vs RB Lipsia
Como
RB Lipsia

Inizia la Fase Campionato della Champions League 2026/27, con Inter, Napoli, Roma e Como impegnate: la suddivisione tv e streaming di tutte le partite.

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Si alza il sipario, inizia la Fase Campionato della Champions League. Prende ufficialmente il via, dopo i turni preliminari, l'edizione 2026/27 della più importante competizione europea per club.

Quattro le formazioni italiane in corsa in questa stagione: l'Inter, il Napoli, la Roma e il Como, che se la vedranno rispettivamente con il Real Madrid, l'Arsenal, il Fenerbahçe e il Lipsia.

Anche quest'anno i diritti della Champions League sono quasi interamente di proprietà di Sky, ma le gare saranno visibili anche su NOW, TV8 e Amazon Prime Video.

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Ecco dunque la suddivisione tv e streaming delle partite della prima giornata di Champions League.


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