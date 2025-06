Dove vedere Juventus-Wydad oggi in tv: alle ore 18 la seconda partita bianconera, gratis e in chiaro

Secondo match per la Juventus al Mondiale per Club 2025, stavolta gli avversari sono i marocchini del Wydad Casablanca: diretta per tutti.

La gara contro l'Al-Ain, club emiratino battuto 5-0, è stata un trionfo: ora la Juventus di Tudor deve confermarsi con un'altra alla sua portata, ovvero quella odierna contro i marocchini del Wydad Casablanca. Già a 3 punti, i bianconeri puntano all'immediato passaggio del turno, con il primo posto che verrà eventualmente e probabilmente deciso al termine dell'ultima sfida contro il Manchester City. Dopo le polemiche per la presenza nello Studio Ovale di Trump, alla Casa Bianca, la Juventus cerca di dare continuità alla vittoria contro l'Al-Ain, che ha fruttato tra l'altro due milioni di dollari (il montepremi totale del Mondiale è ricchissimo, 1 miliardo per le 32 squadre): contro il Wydad, questa sera, in palio la stessa cifra e altri tre punti. Tutto il Mondiale per Club è disponibile in diretta tv e streaming gratis e in chiaro: anche Juventus-Wydad, dunque, si può vedere gratis e dal vivo dalle 18:00 di questa sera, con diverse possibilità sul piatto. L'articolo prosegue qui sotto