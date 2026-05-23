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AS Roma v Juventus - Italian Women Super CupGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Dove vedere Juventus-Roma, la finale di Coppa Italia femminile, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Calcio Femminile
Juventus
Roma

Come guardare la Finale di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Roma Femminile: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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La stagione del calcio femminile italiano si chiude con la finale di Coppa Italia 2025/26 tra Juventus Women e Roma Women, in programma domenica 24 maggio alle 18 allo Stadio Romeo Menti di Vicenza.

Le due squadre si sono divise i trofei stagionali: la Juventus ha conquistato Women’s Cup e Supercoppa, mentre la Roma ha vinto lo Scudetto. Resta quindi un ultimo grande appuntamento per chiudere la stagione.

Per le bianconere, campionesse in carica della Coppa Italia, sarà l’occasione per confermare il trend nelle finali; la Roma invece punta a riconquistare un trofeo già vinto nel 2021 e nel 2024.

Negli ultimi anni questa sfida è diventata la rivalità simbolo del calcio femminile italiano: due squadre costruite per vincere, protagoniste delle partite più importanti e capaci di regalare sempre equilibrio, intensità e spettacolo.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

  • JUVENTUS-ROMA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

    • Partita: Juventus Women-Roma femminile

    • Data: domenica 24 maggio 2026

    • Orario: 18:00

    • Canale TV: Sky Sport Calcio (203), Rai 2, NOW

    • Streaming: NOW, Sky Go, RaiPlay 

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  • JUVENTUS-ROMA FEMMINILE: ORARIO D'INIZIO

    La gara fra Juventus Women e Roma Femminile, valida per la finale di Coppa Italia Femminile, si giocherà domenica 24 maggio, allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, con fischio d’inizio ore 18:00.

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  • DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA FEMMINILE IN TV

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio. In chiaro, invece, la sfida sarà trasmessa su Rai 2.

    Sarà possibile seguire Juventus-Roma Femminile anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

  • JUVENTUS-ROMA FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

    Per vedere Juventus e Roma femminile in streaming ci si può affidare a Sky Go, app di Sky disponibile per smartphone, tablet e pc fissi.

    Allo stesso modo la sfida è visibile su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    In alternativa è possibile vedere gratis ed in streaming il match anche su RaiPlay.

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  • COME GUARDARE OVUNQUE CON UNA VPN

    Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

  • PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS WOMEN-ROMA FEMMINILE

    JUVENTUS WOMEN (3-4-3): Rusek, Carbonell, Kullberg, Schatzer, Capeta, Beccari, Walti, Vangsgaard, Thomas, Salvai, Lenzini All. Canzi

    ROMA WOMEN (4-3-3): Baldi, Antoine, Viens, Giugliano, Haavi, Dragoni, Oladipo, Greggi, Pandini, Bergamaschi, Thogersen. All. Rossettini

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