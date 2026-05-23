Dove vedere Juventus-Roma, la finale di Coppa Italia femminile, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La stagione del calcio femminile italiano si chiude con la finale di Coppa Italia 2025/26 tra Juventus Women e Roma Women, in programma domenica 24 maggio alle 18 allo Stadio Romeo Menti di Vicenza.

Le due squadre si sono divise i trofei stagionali: la Juventus ha conquistato Women’s Cup e Supercoppa, mentre la Roma ha vinto lo Scudetto. Resta quindi un ultimo grande appuntamento per chiudere la stagione.

Per le bianconere, campionesse in carica della Coppa Italia, sarà l’occasione per confermare il trend nelle finali; la Roma invece punta a riconquistare un trofeo già vinto nel 2021 e nel 2024.

Negli ultimi anni questa sfida è diventata la rivalità simbolo del calcio femminile italiano: due squadre costruite per vincere, protagoniste delle partite più importanti e capaci di regalare sempre equilibrio, intensità e spettacolo.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.