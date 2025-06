Juventus e Manchester City già qualificate, ma chi giocherà gli ottavi come prima del girone G? Dalle ore 21 la risposta, si gioca a Orlando.

Juventus e Manchester City sono già qualificate agli ottavi, ma chi giocherà la fase successiva come prima del girone G e chi come seconda? Stasera, con calcio d'inizio previsto alle 21:00, la risposta.

Entrambe vittoriose contro Wydad e Al-Ain, già eliminate, Juventus e Manchester City daranno vita ad una delle partite più interessanti della fase a gironi, in attesa eventualmente di affrontarsi più avanti nel corso del torneo americano.

Come tutti i match del Mondiale per Club, che sta per entrare nella sua fase più avvincente, anche la partita di oggi è visibile in chiaro e gratis per tutti, con diverse modalità.