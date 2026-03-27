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Juventus WomenGetty
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Juventus-Fiorentina femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Calcio Femminile
Juventus
Fiorentina

Juventus e Fiorentina a caccia del pass per la finale della Coppa Italia femminile: come guardare la semifinale di ritorno in diretta tv e streaming.

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Penultimo atto della Coppa Italia femminile 2025/26: a contendersi un posto nella finalissima troviamo Juventus e Fiorentina.

Bianconere in vantaggio dopo il match d'andata, vinto per 2-0 in trasferta con le reti di Beccari e Capeta: alle viola servirà dunque un'impresa per approdare all'ultimo gradino della competizione.

In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Juventus-Fiorentina femminile, in programma domenica 29 marzo alle ore 18: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

  • JUVENTUS-FIORENTINA FEMMINILE: CANALE TV E STREAMING

    Partita: Juventus-Fiorentina femminile

    Data: 29 marzo 2026

    Orario: 18:00

    Canale TV: Sky Sport Calcio (numero 202)

    Streaming: Sky Go e NOW

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  • DOVE VEDERE JUVENTUS-FIORENTINA FEMMINILE IN TV

    A trasmettere la semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina femminile in tv sarà Sky: appuntamento sul canale Sky Sport Calcio (numero 202).

    Guarda su Sky Sport


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  • JUVENTUS-FIORENTINA FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

    Sky Go è l'opzione a disposizione degli abbonati Sky per guardare in diretta streaming Juventus-Fiorentina femminile.

    Abbonati a NOW


    L'alternativa è la piattaforma NOW e, nello specifico, l'acquisto del 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento in questione.

  • PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FIORENTINA FEMMINILE

    JUVENTUS (3-4-1-2): Rusek; Lenzini, Rosucci, Harviken; Thomas, Walti, Brighton, Carbonell; Pinto; Beccari, Capeta. All. Canzi.

    FIORENTINA (4-3-3): Fiskertstrand; Woldvik, Van der Zanden, Faerge, Lombardi; Catena, Severini, Cherubini; Bonfantini, Janogy, Eiriksdottir. All. Pinones Arce.

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