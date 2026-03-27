Dove vedere Juventus-Fiorentina femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Penultimo atto della Coppa Italia femminile 2025/26: a contendersi un posto nella finalissima troviamo Juventus e Fiorentina.
Bianconere in vantaggio dopo il match d'andata, vinto per 2-0 in trasferta con le reti di Beccari e Capeta: alle viola servirà dunque un'impresa per approdare all'ultimo gradino della competizione.
In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Juventus-Fiorentina femminile, in programma domenica 29 marzo alle ore 18: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.