Dove vedere l'Italia stasera in tv a Euro 2024 e in amichevole: canale e diretta streaming degli Europei di oggi 4 giugno, anche in chiaro

Due amichevoli contro Turchia e Bosnia, dunque l'Europeo 2024: tutte le info su come guardare l'Italia di Spalletti in tv oggi.

Due amichevoli contro Turchia (oggi 4 giugno) e Bosnia per testare la squadra, quindi volo verso la Germania per la fase finale di Euro 2024: l'Italia di Spalletti scende in campo a tre anni dal successo di Wembley per provare a confermarsi Campione d'Europa.

Milioni di italiani incollati davanti allo schermo per vedere le partite pre-Europeo, ma soprattutto il grande evento finale, con i match contro Albania, Spagna e Croazia nella speranza di una qualificazione agli ottavi e via via sempre più avanti.

26 giocatori, un commissario tecnico e il desiderio di vivere le emozioni del 2021, dimenticando nuovamente il mancato accesso ai Mondiali qatarioti.