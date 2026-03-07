Getty Images
Dove vedere Italia-Inghilterra oggi in tv: rugby gratis, il canale per il 6 Nazioni in chiaro
IL CANALE IN CHIARO PER ITALIA-INGHILTERRA DI RUGBY
TV8 trasmette la partita tra Italia ed Inghilterra, di scena alle ore 17:40 di oggi allo Stadio Olimpico di Roma.
Il match del Sei Nazioni è disponibile attraverso il canale numero 8 del digitale terrestre, o in alternativa attraverso lo stesso sito e l'app ufficiale di TV8.
SEI NAZIONI SU SKY E NOW
Chi fosse in possesso di un abbonamento Sky o NOW può comunque seguire la partita dell'Italia anche tramite il proprio abbonamento, in particolare sul canale numero 201 (Sky Sport Uno).
Italia-Inghilterra su Sky, Sky Go e NOW comincerà con il prepartita delle 17, mentre il post gara andrà in scena in tv e streaming dalle 19:40.
Prima della gara italiana su Sky Sport Arena è prevista la sfda Scozia–Francia, nello specifico sul canale 204.
PubblicitàPubblicità
LA CLASSIFICA DEL SEI NAZIONI
- Francia, 15 punti
- Irlanda, 14 punti
- Scozia, 11 punti
- Inghilterra, 5 punti
- Italia, 5 punti
- Galles, 1 punto
