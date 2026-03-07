Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Italia rugbyGetty Images
GOAL

Dove vedere Italia-Inghilterra oggi in tv: rugby gratis, il canale per il 6 Nazioni in chiaro

Quarta gara del Sei Nazioni, l'Italia del ct Gonzalo Quesada affronta l'Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma: si parte alle ore 17:40.

Pubblicità

  • IL CANALE IN CHIARO PER ITALIA-INGHILTERRA DI RUGBY

    TV8 trasmette la partita tra Italia ed Inghilterra, di scena alle ore 17:40 di oggi allo Stadio Olimpico di Roma.

    Il match del Sei Nazioni è disponibile attraverso il canale numero 8 del digitale terrestre, o in alternativa attraverso lo stesso sito e l'app ufficiale di TV8.

    • Pubblicità

  • SEI NAZIONI SU SKY E NOW

    Chi fosse in possesso di un abbonamento Sky o NOW può comunque seguire la partita dell'Italia anche tramite il proprio abbonamento, in particolare sul canale numero 201 (Sky Sport Uno).

    Italia-Inghilterra su Sky, Sky Go e NOW comincerà con il prepartita delle 17, mentre il post gara andrà in scena in tv e streaming dalle 19:40. 

    Prima della gara italiana su Sky Sport Arena è prevista la sfda Scozia–Francia, nello specifico sul canale 204.

    Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA CLASSIFICA DEL SEI NAZIONI

    1. Francia, 15 punti
    2. Irlanda, 14 punti
    3. Scozia, 11 punti
    4. Inghilterra, 5 punti
    5. Italia, 5 punti
    6. Galles, 1 punto
0