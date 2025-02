Dove vedere Italia-Danimarca femminile oggi: il canale tv e la diretta streaming della gara di Nations League, partita visibile gratis e in chiaro

Italia vs Danimarca

L'Italia femminile di Andrea Soncin sfida la Danimarca nella seconda giornata del girone di Nations League: le informazioni sulla partita.

Torna in campo l'Italia femminile. Dopo aver battuto per 1-0 il Galles nella gara d'esordio grazie a una rete di Barbara Bonansea, le azzurre di Andrea Soncin sfidano la Danimarca nella seconda giornata del girone 4 della Nations League.

Se col Galles l'Italia è scesa in campo allo U-Power Stadium di Monza, oggi si gioca allo stadio Picco di La Spezia. L'avversaria delle azzurre, ovvero la Danimaca, nella prima giornata è stata battuta per 2-1 in casa dalla Svezia.

A che ora si gioca Italia-Danimarca di Nations League? E dove sarà possibile vedere la partita in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni utili per assistere gratis al match.