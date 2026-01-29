Dove vedere il sorteggio di Champions oggi in tv, gratis o in abbonamento: tutte le opzioni

Il Napoli è fuori, non Atalanta, Inter e Juventus. Le tre italiane ancora in gioco sono pronte a conoscere la propria avversaria dei playoff, di scena a febbraio per determinare chi riuscirà a qualificarsi agli ottavi di Champions: tutto pronto per il sorteggio delle gare, di scena alle ore 12:00.

Atalanta, Inter e Juventus non possono affrontarsi nei playoff, non per appartenere allo stesso paese, ma bensì per la posizione finale nel girone unico di Champions che ha determinato le due possibili avversarie per ogni team italiano.

Per l'Inter ci sarà una tra Benfica e Bodo/Glimt, mentre la Juventus giocherà contro il Club Brugge o il Galatasaray. L'Atalanta, invece, dovrà vedersela contro Olympiacos o Borussia Dortmund. Ci siamo: la diretta tv e streaming dei sorteggi è arrivata.