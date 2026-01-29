Goal.com
Dove vedere il sorteggio di Champions oggi in tv, gratis o in abbonamento: tutte le opzioni

Atalanta, Inter e Juventus conosceranno nelle prossime ore l'avversaria dei playoff: grande attesa per le due partite che potrebbero valere gli ottavi di Champions League.

Il Napoli è fuori, non Atalanta, Inter e Juventus. Le tre italiane ancora in gioco sono pronte a conoscere la propria avversaria dei playoff, di scena a febbraio per determinare chi riuscirà a qualificarsi agli ottavi di Champions: tutto pronto per il sorteggio delle gare, di scena alle ore 12:00.

Atalanta, Inter e Juventus non possono affrontarsi nei playoff, non per appartenere allo stesso paese, ma bensì per la posizione finale nel girone unico di Champions che ha determinato le due possibili avversarie per ogni team italiano.

Per l'Inter ci sarà una tra Benfica e Bodo/Glimt, mentre la Juventus giocherà contro il Club Brugge o il Galatasaray. L'Atalanta, invece, dovrà vedersela contro Olympiacos o Borussia Dortmund. Ci siamo: la diretta tv e streaming dei sorteggi è arrivata.

  • I SORTEGGI DI CHAMPIONS IN CHIARO

    Il sorteggio di Champions è disponibile gratis e in chiaro sia in tv, sia via app e siti ufficiali online.

    Sky Sport trasmette i sorteggi di Atalanta, Inter e Juventus alle 12:00 di oggi, via sito ufficiale dell'emittente e canale ufficiale Youtube, mentre la UEFA propone l'evento tramite il sito e l'app UEFAtv.

    Dopo la consueta presentazione del sorteggio, le tre italiane conosceranno la propria avversaria nel turno di spareggio.

  • I SORTEGGI SU PRIME, SKY E NOW

    Sky e NOW trasmettono la diretta del sorteggio di Champions League attraverso il canale numero 200, ovvero Sky Sport 24, disponibile live anche su Sky Go.

    In alternativa, via abbonamento, è possibile seguire i sorteggi dei playoff anche su Prime Video, tramite app o sito ufficiale.

    Al termine dei sorteggi di Champions ci saranno quelli di Europa League, disponibili nelle modalità gratuite e non appena descritte, con l'eccezione di Amazon Prime Video.

  • IL QUADRO DEI PLAYOFF

    Monaco vs PSG o Newcastle

    Qarabag vs PSG o Newcastle

    Brugge vs Juventus o Atletico Madrid

    Galatasaray vs Juventus o Atletico Madrid

    Bodo Glimt vs Inter o Real Madrid

    Benfica vs Inter o Real Madrid

    Borussia Dortmund vs Atalanta o Bayer Leverkusen

    Olympiacos vs Atalanta o Bayer Leverkusen

