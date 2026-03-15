Dove vedere gli Oscar 2026 oggi in tv: diretta gratis, i canali per seguire la cerimonia in Italia

Rai 1 propone la diretta degli Oscar, dunque sul primo canale del digitale terrestre o il 101 via decoder Sky. Il Red Carpet parte intorno alle 23:30 di questa sera, mentre la cerimonia di premiazione si svolge intorno all'una e durerà alcune ore.

Rispetto a quanto riportato nelle ultime settimane, gli Oscar 2026 non sono disponibili anche in diretta su Youtube: tale possibilità, infatti, arriverà solamente dal 2029.

Chi volesse seguire gli Oscar in streaming questa sera può comunque accedere a Raiplay, via sito ufficiale e app, e scegliere il canale in diretta Rai 1. Il servizio è disponibile semplicemente inserendo le proprie credenziali o registrandosi, sempre gratuitamente.