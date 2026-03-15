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Dove vedere gli Oscar 2026 oggi in tv: diretta gratis, i canali per seguire la cerimonia in Italia
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OSCAR 2026 IN TV QUESTA SERA, COME VEDERLI
Rai 1 propone la diretta degli Oscar, dunque sul primo canale del digitale terrestre o il 101 via decoder Sky. Il Red Carpet parte intorno alle 23:30 di questa sera, mentre la cerimonia di premiazione si svolge intorno all'una e durerà alcune ore.
Rispetto a quanto riportato nelle ultime settimane, gli Oscar 2026 non sono disponibili anche in diretta su Youtube: tale possibilità, infatti, arriverà solamente dal 2029.
Chi volesse seguire gli Oscar in streaming questa sera può comunque accedere a Raiplay, via sito ufficiale e app, e scegliere il canale in diretta Rai 1. Il servizio è disponibile semplicemente inserendo le proprie credenziali o registrandosi, sempre gratuitamente.
CHI PRESENTA GLI OSCAR IN ITALIA?
Alberto Matano, presentatore e volto tv, è stato scelto per seguire gli Oscar 2026 in diretta sulla Rai.
Insieme a lui ci saranno diversi ospiti, dalla scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo al critico cinematografico Federico Pontiggia, passando per la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice televisiva Melissa Greta Marchetto, la critica Paola Jacobbi, il docente Stefano Della Casa.
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