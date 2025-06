Dove vedere Repubblica Ceca-Inghilterra Under 21 in tv: oggi in campo i Campioni in carica, live in chiaro

Comincia l'Europeo dell'Inghilterra Campione in carica Under 21, che in Slovacchia affronta la Repubblica Ceca dei pari età.

L'Inghilterra 'dei grandi' non vince un titolo dagli anni '60? L'Under 21 è riuscita, per lo meno, ad interrompere i tornei di categoria decisamente negativi sin dagli anni '80: è la formazione britannica, infatti, a ricoprire il ruolo di Campione in carica nella competizione giovanile di scena in questi giorni in Slovacchia.

Stasera l'Inghiterra esordisce da Campione contro la Repubblica Ceca, con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Come il resto dell'Europe, anche la partita di oggi è visibile in tv gratis, nonchè in streaming in chiaro.

In contemporanea si gioca anche la sfida tra l'altra favorita del girone, la Germania, contro la Slovenia, per una gara allo stesso modo disponibile per i tifosi italiani.