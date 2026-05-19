Finale di Europa League non in chiaro: stasera Friburgo-Aston Villa solo in abbonamento

"Abbiamo già fatto qualcosa di davvero speciale" ha fatto sapere Schuster, tecnico del Friburgo che potrebbe diventare il primo allenatore a condurre il club ad un trofeo europeo. "Ora vogliamo fare il passo decisivo, perché non ci basta aver raggiunto la finale. Siamo davvero motivati e vogliamo vincerla. La passione e la vicinanza dei tifosi è più forte che mai. È fantastico".

Emery è considerato mister Europa League, avendo vinto quattro trofei tra Siviglia e Villarreal. Alla guida dell'Aston Villa ha già ottenuto grandi traguardi continentali, ma ora serve l'ultimo passettino per entrare ulteriormente nella leggenda:

"Tre anni fa abbiamo raggiunto la semifinale della Conference, l'anno scorso i quarti di finale di Champions e quest'anno la finale di Europa League. Queste esperienze sono molto importanti per noi, il modo in cui stiamo giocando quest'anno, il modo in cui abbiamo giocato l'anno scorso, l'andata, il ritorno, i diversi turni e ora si apre un nuovo capitolo con la finale. Siamo fiduciosi e siamo qui perché ce lo meritiamo".



