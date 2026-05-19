Finale di Europa League non in chiaro: stasera Friburgo-Aston Villa solo in abbonamento

A Istanbul, in quel della Vodafone Arena (casa del Besiktas) si assegna l'Europa League. Il momento è arrivato: quest'oggi, con calcio d'inizio alle 21:00, Friburgo e Aston Villa scendono in campo per le prime medaglie di questa stagione, a cui seguiranno quelle per la finale di Conference tra Crystal Palace e Rayo Vallecano e infine per l'ultimo atto della Champions tra Arsenal e PSG.
Milioni di persone in tutto il mondo seguiranno questa sera la gara che potrebbe consegnare la prima coppa europea al Friburgo o la quarta all'Aston Villa, visti i successi di Champions, Supercoppa Europea e Intertoto arrivati in passato.
In territorio italiano la finale di stasera è disponibile solamente in abbonamento e non in chiaro: chi lo ha già sottoscritto potrà regolarmente assistere dal vivo ad Aston Villa contro Friburgo, così come deciderà di abbonarsi poco prima dell'incontro.