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freiburg aston villaGetty Images
Francesco Schirru

Finale di Europa League non in chiaro: stasera Friburgo-Aston Villa solo in abbonamento

Europa League
Friburgo vs Aston Villa
Friburgo
Aston Villa

Alle 21:00 si gioca Friburgo-Aston Villa, la finalissima di Europa League di scena a Istanbul: per assistervi in tv e streaming occorre avere o sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

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A Istanbul, in quel della Vodafone Arena (casa del Besiktas) si assegna l'Europa League. Il momento è arrivato: quest'oggi, con calcio d'inizio alle 21:00, Friburgo e Aston Villa scendono in campo per le prime medaglie di questa stagione, a cui seguiranno quelle per la finale di Conference tra Crystal Palace e Rayo Vallecano e infine per l'ultimo atto della Champions tra Arsenal e PSG.

Milioni di persone in tutto il mondo seguiranno questa sera la gara che potrebbe consegnare la prima coppa europea al Friburgo o la quarta all'Aston Villa, visti i successi di Champions, Supercoppa Europea e Intertoto arrivati in passato.

In territorio italiano la finale di stasera è disponibile solamente in abbonamento e non in chiaro: chi lo ha già sottoscritto potrà regolarmente assistere dal vivo ad Aston Villa contro Friburgo, così come deciderà di abbonarsi poco prima dell'incontro.

  • LA DIRETTA SU SKY, SKY GO E NOW

    Friburgo-Aston Villa è disponibile solamente per chi un abbonamento a Sky, con la possibilità di usare anche l'app streaming Sky Go, o NOW.

    I canali scelti per la finale di Europa League sono in particolare i numeri 201, 213 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

    Prima della gara ci sarà un ricco pre-partita per raccontare le due squadre e il loro percorso, mentre al termine sarà disponibile live la premiazione, l'analisi della finale e le interviste a vincitori e vinti.

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  • LE SCELTE DI SCHUSTER ED EMERY

    Le formazioni ufficiali di Friburgo e Aston Villa verranno svelate intorno alle 19:40 di oggi. Pochi i dubbi dei tecnici Schuster ed Emery, con i ventidue iniziali in campo che dovrebbero essere i seguenti:

    FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic

    ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

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  • LE PAROLE DEI DUE ALLENATORI

    "Abbiamo già fatto qualcosa di davvero speciale" ha fatto sapere Schuster, tecnico del Friburgo che potrebbe diventare il primo allenatore a condurre il club ad un trofeo europeo. "Ora vogliamo fare il passo decisivo, perché non ci basta aver raggiunto la finale. Siamo davvero motivati e vogliamo vincerla. La passione e la vicinanza dei tifosi è più forte che mai. È fantastico".

    Emery è considerato mister Europa League, avendo vinto quattro trofei tra Siviglia e Villarreal. Alla guida dell'Aston Villa ha già ottenuto grandi traguardi continentali, ma ora serve l'ultimo passettino per entrare ulteriormente nella leggenda:

    "Tre anni fa abbiamo raggiunto la semifinale della Conference, l'anno scorso i quarti di finale di Champions e quest'anno la finale di Europa League. Queste esperienze sono molto importanti per noi, il modo in cui stiamo giocando quest'anno, il modo in cui abbiamo giocato l'anno scorso, l'andata, il ritorno, i diversi turni e ora si apre un nuovo capitolo con la finale. Siamo fiduciosi e siamo qui perché ce lo meritiamo".


  • IN PALIO CHAMPIONS E SUPERCOPPA

    L'Aston Villa ha già un posto certo nella prossima Champions League, dunque vincendo o perdendo l'Europa League di questa sera giocherebbe comunque nel massimo torneo europeo 2026/2027. La coppa, però, vale anche il pass per la finale di Supercoppa Europea contro la vincente tra Arsenal e PSG.

    Stesso discorso per il Friburgo, almeno relativamenta alla Supercoppa Europea. La differenza sta nella qualificazione alla Champions: vincendo, i tedeschi giocherebbero il torneo più prestigioso, mentre la sconfitta li porterebbe in Conference, ottenuta grazie al settimo posto in Bundesliga.

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