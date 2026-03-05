Dove vedere i film canditati (e vincitori) agli Oscar 2026: al cinema o su Prime, Sky, Netflix, NOW, HBO, Disney+, la lista

Sinners, Frankenstein, Una battaglia dopo l'altra e tutti i film candidati agli Oscar 2026: dove è possibile vederli in tv e streaming?
La lista completa dei servizi streaming che propongono i film vincitori e candidati agli Oscar 2026.
Sinners, noto anche con il nome italiano de 'I peccatori', è di nuovo in sala a marzo 2026, con alcuni cinema e multisala come The Space che lo riprongono dopo mesi dalla prima uscita.
Una battaglia dopo l'altra, diretto da Paul Thomas Anderson e con protagonisti Leonardo Di Caprio, Sean Peann e Chase Infiniti tra gli altri, è di nuovo in sala a marzo 2026, con alcuni cinema e multisala come The Space che lo riprongono dopo mesi dalla prima uscita.
Hamnet, con protagonisti Paul Mescal e Jessie Buckley, è ancora al cinema: per vedere il nuovo film di Chloe Zhao nel mese di marzo 2026 si può semplicemente andare in sala.
Inoltre Hamnet sarà disponibile anche su Prime Video nelle prossime settimane: attualmente la prenotazione, con data ancora da definire, è fissata a 17.99 euro.
Candidato a 9 Oscar, il film di Joachim Trier non è per ora disponibile in streaming, ma alcuni cinema in giro per l'Italia continuano a proiettarlo.
Candidato a 4 Oscar, il film con protagonista Wagner Moura non è per ora disponibile in streaming, ma alcuni cinema in giro per l'Italia continuano a proiettarlo.
Dopo aver lasciato la sala cinematografica, Avatar 3 arriverà su Disney Plus tra fine primavera e inizio estate.