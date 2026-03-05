Goal.com
Sinners film Oscar 2026Getty Images
Francesco Schirru

Dove vedere i film canditati (e vincitori) agli Oscar 2026: al cinema o su Prime, Sky, Netflix, NOW, HBO, Disney+, la lista

Da 'Sinner' a 'Una battaglia dopo l'altra', da 'Frankenstein' ad 'Hamnet', passando per 'Sentimental Value': come guardare i film vincitori e candidati agli Oscar 2026.

Sinners, Frankenstein, Una battaglia dopo l'altra e tutti i film candidati agli Oscar 2026: dove è possibile vederli in tv e streaming?

La lista completa dei servizi streaming che propongono i film vincitori e candidati agli Oscar 2026.

  • DOVE VEDERE IL FILM 'SINNERS'

    • NOW (incluso con Pass Cinema)
    • Prime Video (acquisto, 7.99 euro)
    • Apple Tv (acquisto, 9.99 euro)
    • Chili (acquisto, 9.99 euro)
    • Rakuten TV (acquisto, 9.99 euro)
    • Tim Vision (acquisto, 11.99 euro)
    • Google Play (acquisto, 11.99 euro)

    Sinners, noto anche con il nome italiano de 'I peccatori', è di nuovo in sala a marzo 2026, con alcuni cinema e multisala come The Space che lo riprongono dopo mesi dalla prima uscita.

  • DOVE VEDERE IL FILM 'UNA BATTAGLIA DOPO L'ALTRA'

    • HBO Max (incluso con l'abbonamento)
    • Prime Video (acquisto, 7.99 euro e noleggio 4.99 euro)
    • Tim Vision (acquisto, 3.99 euro)
    • Apple Tv (acquisto, 4.99 euro)
    • Google Play (acquisto, 4.99 euro)

    Una battaglia dopo l'altra, diretto da Paul Thomas Anderson e con protagonisti Leonardo Di Caprio, Sean Peann e Chase Infiniti tra gli altri, è di nuovo in sala a marzo 2026, con alcuni cinema e multisala come The Space che lo riprongono dopo mesi dalla prima uscita.

  • DOVE VEDERE IL FILM 'MARTY SUPREME'

    • I Wonder Full (canale su Prime Video, 6.99 al mese)

  • DOVE VEDERE IL FILM 'FRANKENSTEIN'

    • Netflix (incluso con l'abbonamento)
  • DOVE VEDERE IL FILM 'HAMNET'

    Hamnet, con protagonisti Paul Mescal e Jessie Buckley, è ancora al cinema: per vedere il nuovo film di Chloe Zhao nel mese di marzo 2026 si può semplicemente andare in sala.

    Inoltre Hamnet sarà disponibile anche su Prime Video nelle prossime settimane: attualmente la prenotazione, con data ancora da definire, è fissata a 17.99 euro.

  • DOVE VEDERE IL FILM 'K-POP DEMON HUNTERS'

    • Netflix (incluso con l'abbonamento)
  • DOVE VEDERE IL FILM 'SENTIMENTAL VALUE'

    Candidato a 9 Oscar, il film di Joachim Trier non è per ora disponibile in streaming, ma alcuni cinema in giro per l'Italia continuano a proiettarlo.

  • DOVE VEDERE IL FILM 'F1'

    • Apple Tv (presente nell'abbonamento)
    • Prime Video (canale Apple TV, 9.99 euro al mese)
    • Tim Vision (acquisto, 13.90 euro)
    • Google Play (acquisto, 13.99 euro)
    • Youtube (acquisto, 13.99 euro)
    • Rakuten TV (acquisto, 14.99 euro)
  • DOVE VEDERE IL FILM 'BUGONIA'

    • Chili (acquisto, 2.99 euro)
    • Prime Video (acquisto, 5.99 euro e noleggio 4.99 euro)
    • Apple Tv (acquisto, 4.99 euro)
    • Google Play (acquisto, 4.99 euro)
    • Rakuten TV (acquisto, 4.99 euro)
    • Youtube (acquisto, 4.99 euro)

  • DOVE VEDERE IL FILM 'L'AGENTE SEGRETO'

    Candidato a 4 Oscar, il film con protagonista Wagner Moura non è per ora disponibile in streaming, ma alcuni cinema in giro per l'Italia continuano a proiettarlo.

  • DOVE VEDERE IL FILM 'TRAIN DREAMS'

    • Netflix (incluso con l'abbonamento)

  • DOVE VEDERE IL FILM 'AVATAR 3'

    Dopo aver lasciato la sala cinematografica, Avatar 3 arriverà su Disney Plus tra fine primavera e inizio estate.

