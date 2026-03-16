Getty Images
Dove vedere Chelsea-PSG oggi in tv: due canali in diretta per il ritorno di Champions, in palio i quarti
Pubblicità
NIENTE DIRETTA IN CHIARO
Quest'oggi non sono previste partite di Champions in diretta gratis e in chiaro per tutti.
Sia il match delle 18:45 tra Sporting e Bodo/Glimt, sia quelli delle 21:00 sono infatti disponibili solamente con l'abbonamento a Sky, e dunque anche Sky Go, o NOW.
I CANALI PER GUARDARE CHELSEA-PSG STASERA
Chelsea-PSG è disponibile live su Sky, Sky Go e NOW alle 21:00 di oggi su due canali: Sky Sport Arena e Sky Sport.
Per seguire la Champions live basta dunque accedere, in tv, via app o sito ufficiale, ai canali numero 204 e 252.
Questa sera sono previste in diretta anche Manchester City-Real Madri dopo il successo dei Blancos per 3-0 ottenuto una settimana fa e Arsenal-Bayer Leverkusen, che ripartono dall'1-1 maturato in terra tedesca.
- PubblicitàPubblicità
LE PARTITE IN TV QUESTA SERA, NON SOLO CHELSEA-PSG
16.00 Villarreal-PSG (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Sporting-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 255) e NOW
19.00 Palermo-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Catanzaro-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Mantova-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Reggiana-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Spezia-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Venezia-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Manchester City-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Chelsea-PSG (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Arsenal-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.30 Sporting-Bodo/Glimt (Champions League) - CIELO (differita)
IL TABELLONE DI CHAMPIONS
QUARTI DI FINALE
PSG o Chelsea-Galatasaray o Liverpool
Real Madrid o Manchester City-Atalanta o Bayern
Newcastle o Barcellona-Atletico Madrid o Tottenham
Bodo Glimt o Sporting-Bayer Leverkusen o Arsenal
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità