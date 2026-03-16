Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Joao Pedro Joao Neves PSG ChelseaGetty Images
GOAL

Dove vedere Chelsea-PSG oggi in tv: due canali in diretta per il ritorno di Champions, in palio i quarti

Dopo la vittoria del PSG per 5-2 nella partita d'andata, il Chelsea deve vincere con tre goal di scarto solamente per i supplementari: squadre in campo alle 21:00 di stasera.

Pubblicità

  • NIENTE DIRETTA IN CHIARO

    Quest'oggi non sono previste partite di Champions in diretta gratis e in chiaro per tutti.

    Sia il match delle 18:45 tra Sporting e Bodo/Glimt, sia quelli delle 21:00 sono infatti disponibili solamente con l'abbonamento a Sky, e dunque anche Sky Go, o NOW.

    • Pubblicità

  • I CANALI PER GUARDARE CHELSEA-PSG STASERA

    Chelsea-PSG è disponibile live su Sky, Sky Go e NOW alle 21:00 di oggi su due canali: Sky Sport Arena e Sky Sport.

    Per seguire la Champions live basta dunque accedere, in tv, via app o sito ufficiale, ai canali numero 204 e 252.

    Questa sera sono previste in diretta anche Manchester City-Real Madri dopo il successo dei Blancos per 3-0 ottenuto una settimana fa e Arsenal-Bayer Leverkusen, che ripartono dall'1-1 maturato in terra tedesca.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PARTITE IN TV QUESTA SERA, NON SOLO CHELSEA-PSG

    16.00 Villarreal-PSG (Youth League) - UEFA.TV

    18.45 Sporting-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

    19.00 Palermo-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Zona Serie B - DAZN

    20.00 Catanzaro-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Mantova-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Reggiana-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Spezia-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Venezia-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Manchester City-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Chelsea-PSG (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Arsenal-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.30 Sporting-Bodo/Glimt (Champions League) - CIELO (differita)

  • IL TABELLONE DI CHAMPIONS

    QUARTI DI FINALE

    PSG o Chelsea-Galatasaray o Liverpool

    Real Madrid o Manchester City-Atalanta o Bayern

    Newcastle o Barcellona-Atletico Madrid o Tottenham

    Bodo Glimt o Sporting-Bayer Leverkusen o Arsenal

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
0