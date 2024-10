Dove vedere Catania-Team Altamura in tv oggi: la gara di Serie C in diretta pomeriggio

Catania-Team Altamura si affrontano nella nona giornata di Serie C NOW: dove vederla oggi in tv e streaming live.

Serie A e Serie B ferme per via degli impegni delle Nazionali, a rubare la scena nel panorama calcistico italiano è il campionato di Serie C NOW.

Tra i match validi per la nona giornata del Girone C c’è anche Catania-Team Altamura, sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre, seppure per obiettivi diversi.

Scosso dalla penalizzazione di un punto in classifica arrivata nei giorni scorsi, il Catania vuole dare continuità ai due successi ottenuti nelle ultime due giornate di campionato.

La formazione siciliana è a quota 14 punti in classifica, mentre il Team Altamura – ko contro il Monopoli nell’ultimo turno – è in piena lotta per non retrocedere con 7 punti conquistati.