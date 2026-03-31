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Italia BosniaGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Bosnia-Italia oggi in tv gratis: il momento è arrivato, Mondiale o disfatta

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Questa sera l'Italia si gioca l'accesso al Mondiale 2026: una vittoria riporterebbe la Nazionale nel massimo torneo dopo due mancate partecipazioni. Un k.o odierno porterebbe all'eliminazione, non essendoci una gara di ritorno.

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  • PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA-ITALIA

    BOSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Gigovic, Memic; Dzeko, Demirovic. Ct. Barbarez.

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gattuso.

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  • BOSNIA-ITALIA, DOVE VEDERLA IN CHIARO STASERA

    Come tutte le partite dell'Italia, anche la decisiva sfida che può valere il Mondiale è trasmessa in diretta tv sulla Rai.

    Bosnia-Italia è disponibile su Rai 1, dunque attraverso il primo canale del digitale terrestre o il 101 via Sky, gratis e in chiaro per tutti.

    Il match odierno, che porterà l'Italia ai Mondiali in caso di vittoria, è live anche in streaming: basta entrare nel sito o nell'app di Raiplay e selezionare l'evento tra le dirette disponibili, dopo essersi registrati o aver inserito le proprie credenziali.

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  • IN DIFFERITA SU SKY

    Sky, Sky Go e NOW ripropongono Bosnia-Italia in differita, una volta che questa sarà terminata.

    L'orario di trasmissione della gara azzurra è a mezzanotte, a un'ora circa dalla conclusione della finalissima: per guardare il match (o riguardarlo) basta accedere al canale numero 202, ovvero Sky Sport Calcio.

  • GLI ORARI SULLA RAI

    La Rai comincerà il proprio collegamento in diretta alle 20:30, orario in cui è previsto il pre-partita di Bosnia-Italia.

    La sfida terminerà tra le 22:35 e le 23:30 a seconda della disputa dei supplementari e degli eventuali rigori, con il post-partita che andrà avanti su Rai 1 ed eventualmente su Rai Sport.

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  • NON SOLO L'ITALIA: LE PARTITE DI OGGI LIVE

    20.45 Bosnia-Italia (Playoff Mondiali) - RAI 1

    20.45 Diretta Gol Playoff Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

    20.45 Svezia-Polonia (Playoff Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW

    23.00 RD Congo-Giamaica (Playoff Mondiali) - DAZN e FIFA+

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