Dove vedere Bologna-Roma oggi in tv: andata di Europa League, tutti i canali per guardarla
BOLOGNA-ROMA DI QUESTA SERA IN CHIARO?
Bologna-Roma di oggi non è la partita scelta per la trasmissione in chiaro e gratis su TV8.
Per seguira l'Europa League in diretta senza abbonamento, dunque sull'ottavo canale o tramite il sito e l'app di TV8, bisogna sintonizzarsi alle 21:00 per seguire l'andata degli ottavi Nottingham Forest-Midtjylland, partita scelta in chiaro questa sera.
BOLOGNA-ROMA, I CANALI PER VEDERLA IN DIRETTA
Sono tre i canali per guardare Bologna-Roma di Europa League in diretta su Sky, Sky Go e NOW, che trasmettono tramite abbonamento il Derby italiano, valido per l'andata degli ottavi di Europa League.
I canali scelti, in particolare, sono il numero 201, il 213 e il 252, rispettivamente Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.
Giovedì prossimo, il 19 del mese, si deciderà quale delle due italiane giocherà i quarti di Europa League.
NON SOLO IL DERBY ITALIANO: LE PARTITE DI OGGI IN TV
18.45 Bologna-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.45 Lille-Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Stoccarda-Porto (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.45 Panathinaikos-Betis (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Fiorentina-Rakow (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Nottingham Forest-Midtjylland (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Celta-Lione (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Genk-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Ferencvaros-Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
IL TABELLONE DI EL: CONTRO CHI GIOCA LA VINCENTE
La vincente tra Roma e Bologna affronterà una tra Lille e Aston Villa, ovvero le squadre più vicine nel tabellone. In semifinale, invece, ci sarà eventualmente una delle squadre provenienti da Stoccarda-Porto e Nottingham Forest-Midtjylland.
OTTAVI
Ferencvaros-Braga
Panathinaikos-Real Betis
Genk-Friburgo
Celta-Lione
Stoccarda-Porto
Nottingham Forest-Midtjylland
Bologna-Roma
Lille-Aston Villa
QUARTI
Ferencvaros-Braga-Panathinaikos/Real Betis
Genk/Friburgo-Celta/Lione
Stoccarda/Porto-Nottingham Forest/Midtjylland
Bologna/Roma-Lille/Aston Villa
