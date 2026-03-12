Goal.com
Bologna Roma Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Bologna-Roma oggi in tv: andata di Europa League, tutti i canali per guardarla

Alle 18.45 di scena la prima partita del derby italiano di Europa League: a Bologna si sfidano i rossoblù e la Roma, settimana prossima la qualificata ai quarti di finale.

  • BOLOGNA-ROMA DI QUESTA SERA IN CHIARO?

    Bologna-Roma di oggi non è la partita scelta per la trasmissione in chiaro e gratis su TV8.

    Per seguira l'Europa League in diretta senza abbonamento, dunque sull'ottavo canale o tramite il sito e l'app di TV8, bisogna sintonizzarsi alle 21:00 per seguire l'andata degli ottavi Nottingham Forest-Midtjylland, partita scelta in chiaro questa sera.

  • BOLOGNA-ROMA, I CANALI PER VEDERLA IN DIRETTA

    Sono tre i canali per guardare Bologna-Roma di Europa League in diretta su Sky, Sky Go e NOW, che trasmettono tramite abbonamento il Derby italiano, valido per l'andata degli ottavi di Europa League.

    I canali scelti, in particolare, sono il numero 201, il 213 e il 252, rispettivamente Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

    Giovedì prossimo, il 19 del mese, si deciderà quale delle due italiane giocherà i quarti di Europa League.

  • NON SOLO IL DERBY ITALIANO: LE PARTITE DI OGGI IN TV

    18.45 Bologna-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    18.45 Lille-Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    18.45 Stoccarda-Porto (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    18.45 Panathinaikos-Betis (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Fiorentina-Rakow (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Nottingham Forest-Midtjylland (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Celta-Lione (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Genk-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Ferencvaros-Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

  • IL TABELLONE DI EL: CONTRO CHI GIOCA LA VINCENTE

    La vincente tra Roma e Bologna affronterà una tra Lille e Aston Villa, ovvero le squadre più vicine nel tabellone. In semifinale, invece, ci sarà eventualmente una delle squadre provenienti da Stoccarda-Porto e Nottingham Forest-Midtjylland.

    OTTAVI 

    Ferencvaros-Braga 

    Panathinaikos-Real Betis 

    Genk-Friburgo 

    Celta-Lione 

    Stoccarda-Porto 

    Nottingham Forest-Midtjylland 

    Bologna-Roma 

    Lille-Aston Villa

    QUARTI

    Ferencvaros-Braga-Panathinaikos/Real Betis

    Genk/Friburgo-Celta/Lione

    Stoccarda/Porto-Nottingham Forest/Midtjylland

    Bologna/Roma-Lille/Aston Villa

0