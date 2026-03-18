Vittorio Rotondaro

Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta oggi in tv: niente diretta in chiaro, solo in abbonamento

Bayern Monaco e Atalanta in campo per il ritorno degli ottavi di Champions League: le info su come seguire la gara in tv e streaming.

Seconda tranche delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: stasera tocca all'Atalanta fare visita al Bayern Monaco.

Missione qualificazione ormai del tutto compromessa per la 'Dea', battuta nettamente alla 'New Balance Arena' otto giorni fa: 1-6 il risultato finale, che ha di fatto permesso ai bavaresi di prenotare l'approdo tra le migliori otto d'Europa.

In questa pagina tutto ciò che serve sapere su come seguire in diretta tv e streaming Bayern Monaco-Atalanta, in programma alle ore 21:00.

  • BAYERN MONACO-ATALANTA IN CHIARO?

    Per Bayern Monaco-Atalanta non è prevista alcuna diretta in chiaro: sarà possibile assistere all'incontro soltanto in abbonamento.

    L'unica partita di Champions visibile gratuitamente è Liverpool-Galatasaray: appuntamento su TV8 con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00, in contemporanea con la sfida in terra bavarese.

  • DOVE VEDERE BAYERN MONACO-ATALANTA OGGI IN TV

    Per assistere a Bayern Monaco-Atalanta servirà possedere un abbonamento ad Amazon: il match, infatti, sarà trasmesso sull'app di Prime Video, scaricabile su smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation), device portatili e dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

    Per chi non si è mai iscritto è disponibile la possibilità di provare gratuitamente il servizio per la durata di 30 giorni, al termine dei quali si potrà decidere se sottoscrivere un abbonamento oppure non procedere in alcun modo.

  • CALCIO IN TV OGGI 18 MARZO

    14.00 Real Madrid-Sporting (Youth League) - UEFA.TV

    16.00 Inter-Benfica (Youth League) - SKY SPORT UNO, NOW e UEFA.TV

    16.30 Braga-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.45 Barcellona-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    19.00 Frosinone-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Zona Serie B - DAZN

    20.00 Avellino-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Carrarese-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Pescara-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Al Ahli-Al Hilal (King's Cup) - COMO TV

    20.00 Al Kholood-Al Ittihad (King's Cup) - COMO TV

    20.30 Potenza-Latina (Finale andata Coppa Italia Serie C) -  RAI SPORT, SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Bayern-Atalanta (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

    21.00 Liverpool-Galatasaray (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Tottenham-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

  • PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-ATALANTA

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Gnabry, Luis Diaz; Kane. All. Kompany.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Palladino.

