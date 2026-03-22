Dove vedere Arsenal-Manchester City oggi in tv gratis: la finale di League Cup è in charo, senza abbonamento o registrazione

La finale di League Cup di oggi è disponibile in esclusiva su Youtube.

Semplicemente accedendo all'app o al sito ufficiale di Youtube è possibile vedere in diretta tv o streaming la partita tra Arsenal e Manchester City che assegnerà il secondo trofeo inglese stagionale dopo la vittoria del Community Shield da parte del Crystal Palace.

Nelle prossime settimane sarà la volta della finale di FA Cup, per ora arrivata ai quarti, e della Premier, che vede proprio City e Arsenal in lotta per il titolo.