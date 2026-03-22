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Dove vedere Arsenal-Manchester City oggi in tv gratis: la finale di League Cup è in charo, senza abbonamento o registrazione
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CHI TRASMETTE LA FINALE TRA ARSENAL E CITY
La finale di League Cup di oggi è disponibile in esclusiva su Youtube.
Semplicemente accedendo all'app o al sito ufficiale di Youtube è possibile vedere in diretta tv o streaming la partita tra Arsenal e Manchester City che assegnerà il secondo trofeo inglese stagionale dopo la vittoria del Community Shield da parte del Crystal Palace.
Nelle prossime settimane sarà la volta della finale di FA Cup, per ora arrivata ai quarti, e della Premier, che vede proprio City e Arsenal in lotta per il titolo.
IL CANALE YOUTUBE PER ARSENAL-MANCHESTER CITY
Questo pomeriggio il canale Youtube di Cronache di Spogliatoio trasmette in diretta tv e streaming la finale di League/Carabao Cup.
Occorre scrivere nella barra di ricerca di Youtube 'Cronache di Spogliatoio' per trovare il canale o direttamente il video della diretta di Arsenal-Manchester City.
Il nome del video diretta della finale è in particolare 'ESCLUSIVA: Arsenal-Manchester City | FINALE League Cup 2026. Il collegamento è previsto alle 17:00, mentre la partita comincerà alle 17:30.
Non è necessario alcun abbonamento o registrazione per vedere la finale su Youtube nella giornata odierna.
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ANCHE IL DERBY DI MADRID IN CHIARO
Domenica 22 marzo non è solo Arsenal-Manchester City, ma anche Atletico Madrid contro Real Madrid, sempre in diretta gratis e in chiaro.
ll Derby di Madrid è in particolare disponibile su Canale 20 per tutti, ma disponibile comunque anche su Dazn per gli abbonati a quest'ultimo servizio.
TUTTE LE PARTITE DI OGGI IN TV
12.30 Como-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Cavese-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Pro Patria-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
12.30 Fiorentina-Parma (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Newcastle-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
13.00 Inter-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Dundee United-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
14.00 Barcellona-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
14.30 Cosenza-Latina (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Sorrento-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Trapani-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)e NOW
14.30 Siracusa-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Audace Cerignola-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Novara-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Feyenoord-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
14.30 Treviso-Luparense (Serie D) - VIVO AZZURRO TV e YOUTUBE LND
15.00 Zona Serie A (Serie A) - DAZN
15.00 Atalanta-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Bologna-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Bari-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Empoli-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Cesena-Parma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Ternana-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN
15.15 Aston Villa-West Ham (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
15.15 Tottenham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
15.30 Mainz-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.15 Celta-Alaves (Liga) - DAZN
16.45 Telstar-PSV (Eredivisie) - COMO TV
16.45 Groningen-AZ (Eredivisie) - COMO TV
17.15 Sampdoria-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Arsenal-Manchester City (Finale League Cup) - YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO
17.30 St. Pauli-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Inter U23-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252)e NOW
17.30 Arzignano-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.00 Roma-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 New York City-Inter Miami (MLS) - APPLE TV
18.00 Milan-Como (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Athletic-Betis (Liga) - DAZN
19.00 Alverca-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Augsburg-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
19.30 Virtus Entella-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.30 Minnesota United-Seattle Sounders (MLS) - APPLE TV
20.45 Fiorentina-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Nantes-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Real Madrid-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e ITALIA 1
21.30 Braga-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
21.30 Portland Timbers-LA Galaxy (MLS) - APPLE TV
21.45 Estudiantes Rio Cuarto-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
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