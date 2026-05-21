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Cristiano Ronaldo Simone InzaghiGetty Images
Stefano Silvestri

Dove vedere Al Nassr-Damac e Al Fayha-Al Hilal in diretta tv e streaming: in Arabia Saudita si assegna il titolo all'ultima giornata

1ª Divisione
Al Nassr FC vs Damac FC
Al Nassr FC
Damac FC
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal

L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Al Hilal di Simone Inzaghi vivono l'ultimo capitolo del duello in vetta alla Saudi Pro League: dove vedere le due partite decisive.

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Al Nassr o Al Hilal: questa sera una delle due contendenti al titolo conquisterà la Saudi Pro League, scrivendo il capitolo finale di un duello che ha tenuto vivo il campionato fino alla fine.

Va in scena l'ultima giornata, che vedrà la squadra di Cristiano Ronaldo e quella di Simone Inzaghi sfidarsi a distanza in contemporanea: la prima contro il Damac in casa, la seconda contro l'Al Fayha in trasferta.

L'Al Nassr ha attualmente 83 punti, l'Al Hilal 81: in caso di arrivo a pari punti gli scontri diretti premierebbero quest'ultima (3-1 e 1-1). Ronaldo e compagni devono insomma battere il Damac per dipendere unicamente da sé stessi, senza pensare alla combinazione con il risultato dell'avversaria.

Dove si potranno vedere Al Nassr-Damac e Al Fayha-Al Hilal? Le informazioni sulla diretta tv e streaming.

  • ORARIO AL NASSR-DAMAC E AL FAYHA-AL HILAL

    Al Nassr-Damac e Al Fayha-Al Hilal si giocheranno entrambe questa sera, giovedì 21 maggio 2026, ed entrambe prenderanno il via alle ore 20 italiane, ovvero le 21 orario locale.

    Le due partite si giocheranno dunque allo stesso orario per rispettare la contemporaneità, necessaria in un momento così decisivo della stagione.

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  • DOVE VEDERE AL NASSR-DAMAC E AL FAYHA-AL HILAL IN TV

    Sia Al Nassr-Damac che Al Fayha-Al Hilal saranno visibili in diretta televisiva su Sportitalia, in chiaro e in maniera gratuita, al canale numero 60 del Digitale Terrestre.

    Le due gare saranno inserite in una Diretta Gol con il classico rimbalzo di linea tra un campo e l'altro.

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  • DOVE VEDERE AL NASSR-DAMAC E AL FAYHA-AL HILAL IN STREAMING

    Per quanto riguarda la diretta streaming, ci sono due alternative per seguire entrambe le partite da app o da sito: una è ancora una volta Sportitalia, l'altra è Como TV. Le rispettive app sono scaricabili sia su un moderno televisore che su un dispositivo mobile come un pc, un cellulare o un tablet.

    La differenza è che, se su Sportitalia Al Nassr-Damac e Al Fayha-Al Hilal saranno inserite in una Diretta Gol, su Como TV saranno visibili singolarmente.