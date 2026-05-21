Dove vedere Al Nassr-Damac e Al Fayha-Al Hilal in diretta tv e streaming: in Arabia Saudita si assegna il titolo all'ultima giornata

Al Nassr o Al Hilal: questa sera una delle due contendenti al titolo conquisterà la Saudi Pro League, scrivendo il capitolo finale di un duello che ha tenuto vivo il campionato fino alla fine.
Va in scena l'ultima giornata, che vedrà la squadra di Cristiano Ronaldo e quella di Simone Inzaghi sfidarsi a distanza in contemporanea: la prima contro il Damac in casa, la seconda contro l'Al Fayha in trasferta.
L'Al Nassr ha attualmente 83 punti, l'Al Hilal 81: in caso di arrivo a pari punti gli scontri diretti premierebbero quest'ultima (3-1 e 1-1). Ronaldo e compagni devono insomma battere il Damac per dipendere unicamente da sé stessi, senza pensare alla combinazione con il risultato dell'avversaria.
Dove si potranno vedere Al Nassr-Damac e Al Fayha-Al Hilal? Le informazioni sulla diretta tv e streaming.