Dove vedere Al Nassr-Damac e Al Fayha-Al Hilal in diretta tv e streaming: in Arabia Saudita si assegna il titolo all'ultima giornata

Per quanto riguarda la diretta streaming, ci sono due alternative per seguire entrambe le partite da app o da sito: una è ancora una volta Sportitalia, l'altra è Como TV. Le rispettive app sono scaricabili sia su un moderno televisore che su un dispositivo mobile come un pc, un cellulare o un tablet.

La differenza è che, se su Sportitalia Al Nassr-Damac e Al Fayha-Al Hilal saranno inserite in una Diretta Gol, su Como TV saranno visibili singolarmente.