Dove va Szczesny, addio Juventus: Arabia, Monza e tutte le ipotesi sul futuro

Wojciech Szczesny non rientra nei piani della Juventus e lascerà il club in estate: dalla pista araba al Monza, le ipotesi sul futuro del polacco.

La sua avventura alla Juventus è ormai arrivata ai titoli di coda, nonostante il contratto in scadenza tra un anno, a giugno 2025.

Le scelte di mercato dei bianconeri – che hanno acquistato Di Gregorio dal Monza, portiere che venerdì sosterrà le visite mediche – però spingono Wojciech Szczesny lontano da Torino ma, forse, non lontano dalla Serie A.

Il portiere polacco, che inizialmente sembrava destinato a trasferirsi in Arabia Saudita, è il sogno per la porta del Monza. Ma come stanno oggi le cose e quali sono le ipotesi in merito al futuro di Wojciech Szczesny?