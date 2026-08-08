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Lukaku Napoli desktopGetty Images
Redazione Goal

Dove va Lukaku? Le ipotesi sul futuro dell'attaccante che ha rotto col Napoli: la nuova pista porta in Turchia

Calciomercato
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R. Lukaku

Il centravanti belga è sempre più lontano dal Napoli: si apre l'ipotesi turca.

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Romelu Lukaku e il Napoli sono sempre più distanti.

Il centravanti belga ha deciso di non raggiungere il ritiro di Castel di Sangro una volta tornato dalle vacanze post-Mondiali, togliendo, di fatto, quasi tutte le possibilità di una rinconciliazione con l'ambiente.

L'addio agli azzurri sembra scritto e la cessione è, al momento, lo scenario più probabile. Ma dove può andare il belga? L'Atlanta United è un'idea, ma nelle ultime ore sta prendendo corpo l'ipotesi Fenerbahce, con Lukaku che avrebbe aperto alla possibilità di approdare nel campionato turco.

  • SI' ALLA TURCHIA

    Lukaku vuole andare via dal Napoli. Lo strappo è ormai chiaro e sempre più definitivo: l'Atlanta United si è mossa con il suo entourage allacciando i primi contatti, ma, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, nelle ultime ore il belga ha aperto alla possibilità di andare in Turchia.

    Nel caso in cui l'offerta dovesse essere importante, Lukaku accetterebbe la destinazione.

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  • IL FENERBACHE C'E'

    In questo momento il Fenerbahce è la squadra più interessata. Il club turco è quello che ci sta provando con più convinzione e la pista va tenuta sott'occhio: l'affare tra il Napoli e il Fenerbahce potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane, anche se rimane sempre da trovare l'intesa con i partenopei.

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  • QUANTO CHIEDE IL NAPOLI

    La valutazione del Napoli, che due anni fa ha pagato Lukaku 30 milioni dal Chelsea, è di circa 10-12 milioni di euro, con il 40% che andrà poi nelle casse proprio dei blues.

    I turchi, invece, forti dello strappo tra l'attaccante e i partenopei, non vorrebbero spingersi oltre i 7-8 milioni di euro. Le parti sarebbero al lavoro in questi giorni, come scritto da Sport Mediaset, per cercare di limare i dettagli di una trattativa in cui tutte le parti coinvolte sperano di arrivare a dama il prima possibile.

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