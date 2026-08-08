Dove va Lukaku? Le ipotesi sul futuro dell'attaccante che ha rotto col Napoli: la nuova pista porta in Turchia

Romelu Lukaku e il Napoli sono sempre più distanti.

Il centravanti belga ha deciso di non raggiungere il ritiro di Castel di Sangro una volta tornato dalle vacanze post-Mondiali, togliendo, di fatto, quasi tutte le possibilità di una rinconciliazione con l'ambiente.

L'addio agli azzurri sembra scritto e la cessione è, al momento, lo scenario più probabile. Ma dove può andare il belga? L'Atlanta United è un'idea, ma nelle ultime ore sta prendendo corpo l'ipotesi Fenerbahce, con Lukaku che avrebbe aperto alla possibilità di approdare nel campionato turco.