Dove può arrivare questo Como? Dalla vittoria contro il Manchester United ai sogni di un primo storico titolo

"Il percorso non cambia: sono tre anni contro tantissimi anni di squadre che giocano contro di noi. Quindi possiamo solo continuare".

Fabregas tiene i piedi per terra nel più "guardiolano" dei modi possibili: ha ragione quando dice che la partita contro il Sassuolo non sarà semplice, al ritorno in Serie A. Che c'è una grande differenza, soprattutto nel cammino sportivo, rispetto a tanti altri club che provano a vincere qualcosa, in Italia e non solo.

L'Inter è lontana, almeno in campionato. La Coppa Italia, invece, può essere una buona opportunità (ma se dovesse passare il turno contro la Cremonese incontrerà una tra Milan e Monza). Il resto fa a botte con il realismo: aspettarsi Cesc Fabregas e Nico Paz, per citarne due, ancora al Como la prossima stagione corrisponde a una visione fin troppo speranzosa. Per questo fermarsi proprio adesso, con i sogni, sarebbe un peccato. Intanto, una notte da sogno è già passata alla storia.