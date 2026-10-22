Dove può arrivare questo Como? Dalla vittoria contro il Manchester United ai sogni di un primo storico titolo

Tanti saluti alle svalutazioni. Ai "questo Manchester United è il peggiore della storia". Forse. Forse sì, vero, ma questo Como non si ferma. Non si può in alcun modo la serata vissuta dalla formazione di Cesc Fabregas, né nella portata, né nella forma. Questa squadra viaggia a una velocità importante.
Corre. Nella Formula 1 si direbbe che "va veloce", al di là dei punti conquistati e dei giri veloci fatti registrare alla fine di un Gran Premio. La velocità di un pilota si misura soprattutto nella sua capacità di essere costante giro dopo giro. Di "star lì" nonostante l'esito di una o più corse.
La notte del Sinigaglia è stata una di quelle che il calcio italiano e i comaschi difficilmente faranno in fretta a dimenticare: resta sulla pelle, ti entra dentro ed erode, goccia dopo goccia, la roccia della tradizione sportiva. La scava, la rinnova: fa pensare a tutti che può esserci ancora dell'altro. Che si può andare oltre, che questo Como può ancora stupire, in una stagione che inizia ad avere il sapore di una grande opportunità da sfruttare.