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Antonio Torrisi

Dove può arrivare questo Como? Dalla vittoria contro il Manchester United ai sogni di un primo storico titolo

Champions League
Como vs Manchester United
Como
Manchester United

La formazione di Fabregas sembra non volersi proprio fermare.

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Tanti saluti alle svalutazioni. Ai "questo Manchester United è il peggiore della storia". Forse. Forse sì, vero, ma questo Como non si ferma. Non si può in alcun modo la serata vissuta dalla formazione di Cesc Fabregas, né nella portata, né nella forma. Questa squadra viaggia a una velocità importante.

Corre. Nella Formula 1 si direbbe che "va veloce", al di là dei punti conquistati e dei giri veloci fatti registrare alla fine di un Gran Premio. La velocità di un pilota si misura soprattutto nella sua capacità di essere costante giro dopo giro. Di "star lì" nonostante l'esito di una o più corse.

La notte del Sinigaglia è stata una di quelle che il calcio italiano e i comaschi difficilmente faranno in fretta a dimenticare: resta sulla pelle, ti entra dentro ed erode, goccia dopo goccia, la roccia della tradizione sportiva. La scava, la rinnova: fa pensare a tutti che può esserci ancora dell'altro. Che si può andare oltre, che questo Como può ancora stupire, in una stagione che inizia ad avere il sapore di una grande opportunità da sfruttare.

  • UN COMO CHE NON VUOLE FERMARSI

    Dopo il triplice fischio, con il 4-1 che rimane fisso sul tabellone luminoso del Sinigaglia, Cesc Fabregas viene "lanciato", concretamente, in cielo dai suoi giocatori. Tutti sanno che si tratta di una serata storica, anche l'allenatore spagnolo.

    È la quarta volta che il Manchester United prende quattro goal in Champions League, ma del futuro della panchina dei Red Devils non importa quasi a nessuno, allo stadio.

    "Mi pento che negli ultimi dieci minuti ho detto alla squadra di abbassare il ritmo".

    In questa frase di Fabregas, pronunciata in conferenza stampa, c'è molto della cultura del Como. "Il goal preso mi ha fatto male": avrebbe preferito un 4-0, il tecnico spagnolo. Non è superbia. È consapevolezza delle proprie potenzialità.

  • CREARE UNA LEGACY

    Uno degli aspetti più "carichi" simbolicamente della partita contro il Manchester United riguarda quel che la serata del Como consegna, in ottica futura.

    "Spero che domani tutti i bambini e i ragazzi vadano allo stadio con la maglietta del Como e che possano sentirsi orgogliosi", si è augurato Fabregas in conferenza.

    Serve tempo per costruire una legacy, un'eredità. Da quando è arrivata, la nuova proprietà è riuscita non solo a bruciare le tappe sportive, ma a rafforzare i presupposti del tifo, dell'amore per la maglia. A trasmettere alle nuove generazioni cosa voglia dire tifare la squadra della propria città.

    E questa è una vittoria importante al pari di quella contro il Manchester United. Ma dove può arrivare questo Como?

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  • DOVE PUÒ ARRIVARE IL COMO?

    "Il percorso non cambia: sono tre anni contro tantissimi anni di squadre che giocano contro di noi. Quindi possiamo solo continuare".

    Fabregas tiene i piedi per terra nel più "guardiolano" dei modi possibili: ha ragione quando dice che la partita contro il Sassuolo non sarà semplice, al ritorno in Serie A. Che c'è una grande differenza, soprattutto nel cammino sportivo, rispetto a tanti altri club che provano a vincere qualcosa, in Italia e non solo.

    L'Inter è lontana, almeno in campionato. La Coppa Italia, invece, può essere una buona opportunità (ma se dovesse passare il turno contro la Cremonese incontrerà una tra Milan e Monza). Il resto fa a botte con il realismo: aspettarsi Cesc Fabregas e Nico Paz, per citarne due, ancora al Como la prossima stagione corrisponde a una visione fin troppo speranzosa. Per questo fermarsi proprio adesso, con i sogni, sarebbe un peccato. Intanto, una notte da sogno è già passata alla storia.

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