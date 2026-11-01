Dove può arrivare la Lazio di Gattuso: lo Scudetto rimane un sogno difficile, la Champions League ora è un obiettivo

La Lazio non gioca le coppe europee, intanto. Non deve scendere in campo ogni tre giorni, viaggiare, smaltire in brevissimo tempo le tossine mentali di una partita importante fuori dall'Italia.

Questo può fare la differenza. Specialmente se si paragonano i biancocelesti a tutte le altre candidate per una piazza Champions: dall'Inter alla Roma, passando per Como, Milan e mettiamoci pure Juventus e Napoli, anche se attardate, tutte sono impegnate nelle coppe in questa stagione.

C'è qualcosa, poi, che diverse concorrenti non hanno: la serenità. Vincere aiuta a vincere, perdere porta malumori e condiziona l'ambiente. Proprio Juve e Napoli sono il simbolo di tutto questo, ma i suoi bei passi falsi li ha avuti anche il Milan prima della bella vittoria nel derby: i 7 goal presi tra Bournemouth e Bologna, ad esempio.

La sensazione è che i 4 posti a disposizione per la Champions verranno suddivisi tra queste squadre qui: l'Inter, che resta la chiara favorita per un nuovo Scudetto, e poi la Roma champagne di Gasperini, il Como ormai sempre più certezza, lo stesso Milan, con Juventus e Napoli outsider.

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