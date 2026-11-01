Dove può arrivare la Lazio di Gattuso: lo Scudetto rimane un sogno difficile, la Champions League ora è un obiettivo

Non è la prima volta che la Lazio è da sola in testa alla classifica. Era già accaduto prima dopo la vittoria col Parma, poi dopo il 6-2 col Sassuolo. Ma l'Inter aveva a sua volta vinto il giorno dopo, riportandosi in pari in entrambe le occasioni.
Stavolta no: stavolta la squadra di Rino Gattuso è certa di guardare tutti dall'alto al basso per una settimana almeno. Il 2-1 al Cagliari ha permesso ai biancocelesti di volare a quota 28 punti dopo 10 giornate, tre in più rispetto ai nerazzurri di Chivu: un'enormità assoluta.
E dunque, dove potrà mai arrivare questa Lazio? Attenzione, perché si sono ufficialmente aperti degli scenari che nessuno, quando la stagione ha preso il via ormai più di due mesi fa, avrebbe mai potuto immaginare.
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