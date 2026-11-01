Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pinamonti Lazio CagliariGetty Images
Stefano Silvestri

Dove può arrivare la Lazio di Gattuso: lo Scudetto rimane un sogno difficile, la Champions League ora è un obiettivo

Serie A
Lazio
Lazio vs Cagliari

I biancocelesti sono primi da soli dopo la vittoria in rimonta sul Cagliari e confermano di non essere lassù per caso. Gattuso: "Se si molla di un centimetro siamo normali".

Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Pubblicità
Prossime partite
NAP

NAP

Serie A

08 nov 2026

LAZ

LAZ

Non è la prima volta che la Lazio è da sola in testa alla classifica. Era già accaduto prima dopo la vittoria col Parma, poi dopo il 6-2 col Sassuolo. Ma l'Inter aveva a sua volta vinto il giorno dopo, riportandosi in pari in entrambe le occasioni.

Stavolta no: stavolta la squadra di Rino Gattuso è certa di guardare tutti dall'alto al basso per una settimana almeno. Il 2-1 al Cagliari ha permesso ai biancocelesti di volare a quota 28 punti dopo 10 giornate, tre in più rispetto ai nerazzurri di Chivu: un'enormità assoluta.

E dunque, dove potrà mai arrivare questa Lazio? Attenzione, perché si sono ufficialmente aperti degli scenari che nessuno, quando la stagione ha preso il via ormai più di due mesi fa, avrebbe mai potuto immaginare.

50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €
  • Pinamonti LazioGetty Images

    LA CHAMPIONS LEAGUE È UN OBIETTIVO

    Il dato di fatto è palese dopo il successo sul Cagliari: che non si vincono 9 partite su 10, pareggiando la restante dopo essere andati in doppio vantaggio sul Milan, per caso.

    In un modo o nell'altro, la Lazio di Gattuso riesce sempre a uscire vincitrice dalle partite. Che sia in rimonta, come col Cagliari, oppure soffrendo come contro il Venezia, o ancora dominando come nelle goleade in casa di Juventus e Sassuolo. Percorsi diversi, stesso risultato.

    10 giornate non sono 3. Se ne sono andate diverse settimane di campionato. E dunque è ormai impossibile non parlare di Lazio candidata forte per uno dei 4 posti che condurranno in Champions League nella prossima stagione: un traguardo inimmaginabile nello stato di caos in cui il club si ritrova costantemente, tra Olimpico semivuoto e la battaglia dei tifosi contro il presidente Claudio Lotito.

  • I PROBLEMI DELLE AVVERSARIE

    La Lazio non gioca le coppe europee, intanto. Non deve scendere in campo ogni tre giorni, viaggiare, smaltire in brevissimo tempo le tossine mentali di una partita importante fuori dall'Italia.

    Questo può fare la differenza. Specialmente se si paragonano i biancocelesti a tutte le altre candidate per una piazza Champions: dall'Inter alla Roma, passando per Como, Milan e mettiamoci pure Juventus e Napoli, anche se attardate, tutte sono impegnate nelle coppe in questa stagione.

    C'è qualcosa, poi, che diverse concorrenti non hanno: la serenità. Vincere aiuta a vincere, perdere porta malumori e condiziona l'ambiente. Proprio Juve e Napoli sono il simbolo di tutto questo, ma i suoi bei passi falsi li ha avuti anche il Milan prima della bella vittoria nel derby: i 7 goal presi tra Bournemouth e Bologna, ad esempio.

    La sensazione è che i 4 posti a disposizione per la Champions verranno suddivisi tra queste squadre qui: l'Inter, che resta la chiara favorita per un nuovo Scudetto, e poi la Roma champagne di Gasperini, il Como ormai sempre più certezza, lo stesso Milan, con Juventus e Napoli outsider.

    https://x.com/OfficialSSLazio/status/2116928197191520662

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LO SCUDETTO RIMANE UN SOGNO (DIFFICILE)

    Se si parla di Scudetto, invece, il discorso cambia leggermente. Sulla carta, la Lazio non ha la rosa e le risorse per lottare fino in fondo per la vetta del campionato come sta facendo in questo momento.

    L'Inter è la favorita, si diceva. Ed è una considerazione che non cambia dopo il ko nerazzurro nel derby. La Roma è ancora imbattuta e può sognare, ma continua ad avere qualcosina in meno. Il Milan è in costruzione e pare non essere ancora pronto, il Como è un progetto anche se avanzatissimo. E tutte le altre sono indietro in classifica.

    10 giornate non sono 3, ma non sono neppure 30. Solo in un secondo momento si potrà capire se la Lazio avrà la forza o meno di rimanere lassù, per quanto tempo e per quale obiettivo.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • Gattuso LazioGetty Images

    "SE MOLLIAMO DI UN CENTIMETRO SIAMO NORMALI"

    Lo stesso Gattuso, autore di un'esultanza sfrenata al termine della partita contro il Cagliari, ha ripetuto il solito mantra di sempre: i suoi giocatori devono pensare partita per partita, senza montarsi la testa. E senza guardare la classifica.

    "Mancano 12 punti al traguardo che avevo detto inizio stagione, poi vedremo - ha detto a DAZN - Le difficoltà le tocchiamo con mano, sono tutte squadre equilibrate, strutturate. Dobbiamo pensare partita dopo partita e poi vedremo. La classifica è meglio che non la vediamo, sia io che i miei giocatori, sennò ci gira la testa. Dobbiamo pedalare, riposare e lavorare forte. E vedremo cosa succederà".

    Il concetto chiave di queste ultime partite sembra essere la maturità. Le vittorie contro Parma e Cagliari ne sono l'esempio.

    "Questa è una squadra che ci crede, che sta bene insieme - ha detto ancora Gattuso - Poi in certe partite ci danno poco campo, cominciano a capire bene anche il valore di questi giocatori. Noi dobbiamo essere bravi a trovare sempre una soluzione. Siamo usciti alla prima partita in Coppa Italia, ma questa è una squadra che ha continuato a credere in quel che si fa. Non si molla di un centimetro, la differenza la sta facendo la mentalità. Si corre, senza lamentarsi. Questo è lo spirito che ci sta portando avanti. Senza questo siamo una squadra normale". 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
NAP

NAP

Serie A

08 nov 2026

LAZ

LAZ