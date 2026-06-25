Dove può andare Vlahovic? La posizione della Juventus, l'interesse del Besiktas e le altre ipotesi per il futuro dell'attaccante

Dusan Vlahovic dal 30 giugno sarà ufficialmente un giocatore svincolato. Ovvero senza squadra.
Il suo contratto con la Juventus è infatti in scadenza e non verrà rinnovato, a meno di clamorosi e reciproci ripensamenti. La trattativa tra le parti si è definitivamente arenata a causa delle alte richieste economiche avanzate dall'entourage dell'attaccante.
Richieste che fino ad oggi hanno spaventato anche possibili altre pretendenti italiane e straniere. Tanto che di offerte allettanti all'orizzonte non se ne vedono. L'unico club a farsi avanti concretamente finora è stato il Besiktas su precisa richiesta di Vincenzo Italiano, ovvero l'allenatore col quale Vlahovic ha forse fatto meglio in carriera.
Resta da capire se il bomber serbo accetterà di trasferirsi in Turchia o preferirà aspettare ancora eventuali offerte da un top club europeo.