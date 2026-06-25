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Lelio Donato

Dove può andare Vlahovic? La posizione della Juventus, l'interesse del Besiktas e le altre ipotesi per il futuro dell'attaccante

Calciomercato

Il futuro di Vlahovic è ancora tutto da scrivere tra le voci su un difficile riavvicinamento con la Juventus, l'interesse del Besiktas e altre ipotesi all'estero. Intanto dal 30 giugno sarà senza squadra.

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Dusan Vlahovic dal 30 giugno sarà ufficialmente un giocatore svincolato. Ovvero senza squadra.

Il suo contratto con la Juventus è infatti in scadenza e non verrà rinnovato, a meno di clamorosi e reciproci ripensamenti. La trattativa tra le parti si è definitivamente arenata a causa delle alte richieste economiche avanzate dall'entourage dell'attaccante.

Richieste che fino ad oggi hanno spaventato anche possibili altre pretendenti italiane e straniere. Tanto che di offerte allettanti all'orizzonte non se ne vedono. L'unico club a farsi avanti concretamente finora è stato il Besiktas su precisa richiesta di Vincenzo Italiano, ovvero l'allenatore col quale Vlahovic ha forse fatto meglio in carriera.

Resta da capire se il bomber serbo accetterà di trasferirsi in Turchia o preferirà aspettare ancora eventuali offerte da un top club europeo.

  • L'OFFERTA DEL BESIKTAS E IL FATTORE ITALIANO

    Come detto sopra oggi l'unica società ad essersi concretamente fatta avanti per ingaggiare Dusan Vlahovic è il Besiktas.

    L'attaccante è una precisa richiesta del nuovo allenatore Vincenzo Italiano. I due d'altronde si sono incrociati già a Firenze e nel periodo insieme Vlahovic ha fatto bene, anzi benissimo.

    In ventuno presenze sotto la guida di Italiano in viola, infatti, l'attaccante serbo segna diciassette goal migliorando di fatto la già ottima media realizzativa della stagione precedente. E attirando l'attenzione delle big. Tanto che a gennaio 2022 arriva la Juventus che spende 90 milioni di euro per portarlo subito a Torino.

    Italiano ha sempre speso parole importanti nei confronti di Vlahovic: "Io ho avuto Dusan per 6 mesi e continuo a dire che ho conosciuto un giocatore fenomenale, per quello che mi ha dato, per i goal segnati, per l'approccio che aveva - diceva ad esempio prima di Bologna-Juve del maggio 2025, partita che Vlahovic non avrebbe giocato per infortunio - Il fatto che domani non ci sia credo che per noi sia vantaggioso perché uno come lui è sempre pericoloso".

    Mentre prima della semifinale d'andata della Coppa Italia 2021/2022, poi vinta dalla Juve che a sua volta avrebbe poi perso contro l'Inter in finale, Italiano diceva che "Dusan ha una dote: su tre palloni, due li mette dentro".

    Il Besiktas offrirebbe a Vlahovic un ingaggio da dieci milioni netti a stagione, dunque addirittura superiore agli otto richiesti per rinnovare con la Juventus, più un bonus alla firma di 5 milioni. Nonostante questo il serbo continua a prendere tempo.

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  • VLAHOVIC PUÒ ANCORA RINNOVARE CON LA JUVE?

    Come detto il contratto di Vlahovic con la Juventus scade il 30 giugno e le trattative per il rinnovo si sono interrotte ormai da un mese.

    Nonostante le voci di un possibile riavvicinamento tra le parti, dopo l'addio di Comolli e la nomina di Giovanni Carnevali come nuovo CEO bianconero, ad oggi non si registrano segnali in questa direzione.

    Vlahovic è molto apprezzato da Luciano Spalletti che lo avrebbe trattenuto volentieri, è vero. Allo stesso tempo anche la nuova Juventus non può in alcun modo soddisfare le richieste economiche di Vlahovic che aveva chiesto un ingaggio superiore a quello di Yildiz oltre a un ricco bonus alla firma.

    Cifre ritenute fuori mercato come dichiarato pubblicamente sia da Giorgio Chiellini che dal presidente Ferrero.

    "L’addio di Vlahovic? Troppe pretese, legittime per carità. Ma a queste cifre si allarga la platea dei giocatori che si possono prendere"ha sottolineato Ferrero. Chiellini invece si era detto sicuro che "a queste cifre Vlahovic non rimarrà in Italia".


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  • VLAHOVIC RESTA IN SERIE A?

    In realtà Vlahovic in Serie A ha ancora parecchi ammiratori. Primo tra tutti Massimiliano Allegri, che lo avrebbe voluto l'estate scorsa al Milan e se lo porterebbe volentieri anche al Napoli.

    Come detto chiaramente da Giorgio Chiellini però le richieste economiche di Vlahovic sono decisamente troppo alte per la società partenopea, che anzi punta ad abbassare il monte ingaggi generale. Inoltre nella rosa del Napoli ci sono attualmente ben tre prime punte ovvero Rasmus Hojlund, Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca. Senza considerare che l'eventuale ingaggio di Vlahovic rischierebbe di togliere spazio al danese per cui gli azzurri hanno investito più di quaranta milioni di euro.

    Sembra difficile che Vlahovic possa rientrare tra gli obiettivi del Milan. I rossoneri cercano una prima punta titolare ma dopo l'arrivo di Amorim probabilmente preferiranno altri profili. Inoltre anche in questo caso l'ingaggio preteso dal serbo è fuori portata per le casse di una società che peraltro non disputerà la prossima Champions League proprio come la Juventus.

  • NESSUNA OFFERTA DAI TOP 5 CAMPIONATI

    Vlahovic probabilmente sperava che, da svincolato, arrivassero per lui offerte importanti dai top club europei. Cosa che fino ad oggi non si è verificata.

    Le ultime stagioni dell'attaccante con la Juventus d'altronde non sono state sicuramente positive. O almeno non all'altezza di certe cifre.

    Ecco spiegati i no che Vlahovic e il suo entourage avrebbero ricevuto da Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona. Il tutto nonostante sia i Blancos che i Blaugrana stiano cercando una prima punta, individuata da entrambi in Julian Alvarez che però i Colchoneros non vogliono cedere.

    Anche in Premier League al momento nessun club di prima fascia avrebbe mostrato particolare interesse per l'ingaggio di Vlahovic. Al quale a questo punto non resta che decidere se accettare la ricchissima offerta del Besiktas e provare a rilanciarsi in Turchia, oppure aspettare che qualcosa si muova. Col rischio però sempre più concreto di restare col cerino in mano o di essere costretto ad abbassare sensibilmente le sue richieste.

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