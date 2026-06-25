Dove può andare Vlahovic? La posizione della Juventus, l'interesse del Besiktas e le altre ipotesi per il futuro dell'attaccante

Come detto sopra oggi l'unica società ad essersi concretamente fatta avanti per ingaggiare Dusan Vlahovic è il Besiktas.

L'attaccante è una precisa richiesta del nuovo allenatore Vincenzo Italiano. I due d'altronde si sono incrociati già a Firenze e nel periodo insieme Vlahovic ha fatto bene, anzi benissimo.

In ventuno presenze sotto la guida di Italiano in viola, infatti, l'attaccante serbo segna diciassette goal migliorando di fatto la già ottima media realizzativa della stagione precedente. E attirando l'attenzione delle big. Tanto che a gennaio 2022 arriva la Juventus che spende 90 milioni di euro per portarlo subito a Torino.

Italiano ha sempre speso parole importanti nei confronti di Vlahovic: "Io ho avuto Dusan per 6 mesi e continuo a dire che ho conosciuto un giocatore fenomenale, per quello che mi ha dato, per i goal segnati, per l'approccio che aveva - diceva ad esempio prima di Bologna-Juve del maggio 2025, partita che Vlahovic non avrebbe giocato per infortunio - Il fatto che domani non ci sia credo che per noi sia vantaggioso perché uno come lui è sempre pericoloso".

Mentre prima della semifinale d'andata della Coppa Italia 2021/2022, poi vinta dalla Juve che a sua volta avrebbe poi perso contro l'Inter in finale, Italiano diceva che "Dusan ha una dote: su tre palloni, due li mette dentro".

Il Besiktas offrirebbe a Vlahovic un ingaggio da dieci milioni netti a stagione, dunque addirittura superiore agli otto richiesti per rinnovare con la Juventus, più un bonus alla firma di 5 milioni. Nonostante questo il serbo continua a prendere tempo.