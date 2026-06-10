Dove può andare Theo Hernandez: Milan, Juventus, Real Madrid e le possibili destinazioni in caso di ritorno in Europa

"La Saudi Pro League? Per me non è un campionato facile. È un campionato molto competitivo. Come ti ho detto prima, ci sono giocatori molto competitivi. Non c'è nessuna squadra facile per un calciatore. Noi dell'Al Hilal siamo la migliore squadra dell'Asia. Penso di essere ancora giovane e che in futuro potrò tornare senza problemi in Europa. Il Real Madrid è il miglior club del mondo".
Questi sono solamente alcuni degli estratti provenienti dall'intervista rilasciata da Theo Hernandez a Diario AS. Le parole dell'esterno difensivo francese riaprono a possibili scenari di mercato nel corso della prossima sessione estiva: il laterale della Nazionale guidata dal commissario tecnico Didier Deschamps arriva dalla sua prima stagione in Arabia Saudita, dov'è stato uno degli elementi fondamentali dell'Al Hilal di Simone Inzaghi.
Una stagione senz'altro positiva a livello di numeri e di importanza nello scacchiere saudita che gli hanno aperto le porte per una convocazione nella rosa transalpina per questi Mondiali. Ma queste sue ultime dichiarazioni non possono che far riflettere sul possibile desiderio di poter tornare - nel prossimo futuro - nel calcio europeo che conta, passando dalla porta principale.
Ma dove potrebbe andare Theo Hernandez e perché potrebbe essere un affare per i club del Vecchio Continente?