Dove può andare Theo Hernandez: Milan, Juventus, Real Madrid e le possibili destinazioni in caso di ritorno in Europa

Partiamo da alcuni presupposti solidi: Theo Hernandez è stato protagonista di un'ottima stagione in Arabia Saudita. Sono state 42 le sue presenze complessive per un totale di 3627 minuti disputati, nei quali ha fornito 5 assist e ha messo segno ben 9 reti, un bottino importante considerando che il suo ruolo è quello di terzino in una retroguardia a 4 o di esterno sulla corsia mancina in caso di uno schema tattico a 5.

L'unica nota dolente è stata la mancata vittoria del campionato, dove l'Al Hilal ha chiuso da imbattuto e sembrava poter dominare la competizione, almeno sino ai primissimi mesi del 2026: qualche pareggio di troppo nella seconda parte di annata sportiva ha condizionato le ambizioni di titolo degli uomini di Inzaghi che hanno visto l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo conquistare il massimo torneo saudita.