Raspadori Atletico Madrid 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Dove può andare Raspadori a gennaio e cosa succede con l'Atletico Madrid: in corsa Lazio, Napoli, Roma e Galatasaray

Giacomo Raspadori chiamato a scegliere il suo futuro immediato: ritorno in Italia, Turchia o permanenza all'Atletico? Intanto Simeone chiarisce: "Il suo atteggiamento non fa presagire a un addio".

Dove giocherà Giacomo Raspadori da gennaio in avanti?

Il rebus sta accendendo questi primi giorni della finestra di mercato invernale, con Jack al bivio in virtù di una prima tranche di stagione all'Atletico Madrid ampiamente al di sotto di auspici e previsioni.

Ecco perché sta prendendo corpo un ritorno in Italia dell'ex Sassuolo, con 3 squadre interessate e sullo sfondo un'ipotesi - seppur più remota - turca.

Cosa succede tra Raspadori e i Colchoneros? Che ne sarà del suo futuro immediato? A fornire un ulteriore tassello in un mosaico intrigante ed incerto, è stato Diego Pablo Simeone.

  • COSA HA DETTO SIMEONE SU RASPADORI

    Nella conferenza stampa che funge da vigilia ad Real Sociedad-Atletico Madrid, il Cholo si è espresso in questi termini in merito al rompicapo Raspadori:

    "Continua a lavorare con la stessa responsabilità che ha sempre avuto fin dal suo arrivo, con il suo impegno, la sua dedizione, la sua etica del lavoro… Niente nel suo atteggiamento lascia presagire un suo addio. Ma questo è il calcio, le cose possono cambiare da un giorno all’altro. Stiamo gestendo la situazione come sempre, concentrandoci sulla prossima partita".

  • RASPADORI ALLA ROMA?

    La società in prima fila per assicurarsi Raspadori, nonché la prima ad aver sferrato l'assalto all'attaccante, è la Roma: come ricorda Sky esiste un accordo raggiunto tra i giallorossi e l'Atletico sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, ma la palla passa a Jack. Sarà lui, infatti, a decidere dove proseguire l'annata calcistica.

  • RASPADORI-LAZIO: CIFRE E FORMULA

    Da una romana all'altra, perché sulle tracce di Raspadori c'è anche la Lazio. Definita la cessione di Castellanos al West Ham per 30 milioni, Sarri ha bisogno di una nuova punta e il profilo dell'emiliano alletta.

    Il club di Lotito dalla sua ha il tesoretto derivante dall'addio del Taty, che verrebbe così reinvestito sotto forma di un'offerta da 20-23 milioni per il cartellino di Jack.

  • RASPADORI TORNA AL NAPOLI?

    Dulcis in fundo, per ciò che concerne l'Italia, nelle ultime ore è emersa una pista che avrebbe del clamoroso: Raspadori al Napoli a gennaio.

    Dopo averlo ceduto in estate a titolo definitivo, gli azzurri starebbero pensando di riacquistarlo seppur con modalità differenti: motivo? I rendimenti flop di Lang e Lucca e il passaggio al doppio trequartista alle spalle di Hojlund, che - in termini tecnico-tattici - aprirebbe spazi interessanti ad uno dei protagonisti dei due Scudetti vinti di recente.

  • GALATASARAY SU RASPADORI

    Infine il Galatasaray, staccato rispetto alle pretendenti associate al Bel Paese: la società di Istanbul avrebbe chiesto informazioni sulla situazione Raspadori, ma al momento in pole appaiono le possibilità Lazio, Napoli e Roma.

  • PALLA (ANCHE) A JACK

    Come detto, un peso specifico cruciale lo assumerà anche il parere di Jack: permanenza all'Atletico o ritorno in Italia? E nel secondo caso, dove? Per saperne di più, occorrerà superare il weekend.

