Dove può andare Raspadori a gennaio e cosa succede con l'Atletico Madrid: in corsa Lazio, Napoli, Roma e Galatasaray

Dove giocherà Giacomo Raspadori da gennaio in avanti?

Il rebus sta accendendo questi primi giorni della finestra di mercato invernale, con Jack al bivio in virtù di una prima tranche di stagione all'Atletico Madrid ampiamente al di sotto di auspici e previsioni.

Ecco perché sta prendendo corpo un ritorno in Italia dell'ex Sassuolo, con 3 squadre interessate e sullo sfondo un'ipotesi - seppur più remota - turca.

Cosa succede tra Raspadori e i Colchoneros? Che ne sarà del suo futuro immediato? A fornire un ulteriore tassello in un mosaico intrigante ed incerto, è stato Diego Pablo Simeone.