Dove può andare Nico Paz? L'ipotesi Inter resta in piedi ma occhio al solito pericolo Premier League

Come è ben noto da tempo, l'Inter è una delle squadre che non ha mai nascosto il suo apprezzamento tecnico per le qualità di Nico Paz. Il classico calciatore capace di illuminare la scena dalla trequarti in su e di creare superiorità numerica che il club nerazzurro cerca da tempo per risultare più imprevedibile ed uscire dalle consuetudini del 3-5-2. L'amicizia tra il vicepresidente del club campione d'Italia Javier Zanetti e il padre di Nico Paz è un aspetto da tenere in considerazione, così come il fatto che Inter e Real Madrid siano già entrati in contatto nelle scorse settimane per l'affare Dumfries (i blancos hanno concordato di pagare la clausola) e il presidente Marotta sia stato recentemente nella capitale spagnola per incontrare Florentino Perez e manifestare il suo gradimento per alcuni potenziali esuberi del Real. Non è da escludere che in quella circostanza si sia parlato pure di Nico Paz. I nerazzurri, che hanno appena visto sfumare la pista Palestra, decideranno ora di reinvestire quel tesoretto e proveranno a regalarsi il colpo da novanta magari finanziandolo attraverso le cessioni già pianificate?