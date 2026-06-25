Il dado è tratto. Il Real Madrid ha comunicato al Como la sua decisione in merito al futuro di Nico Paz, che da oggi si converte in uno dei giocatori più ambiti sul mercato nel panorama europeo. Non è bastata la missione in Spagna del direttore sportivo del club lariano Ludi per cercare di rinegoziare le condizioni di un'eventuale permanenza del trequartista argentino alla corte di Cesc Fabregas che ora, nel caso volesse puntare ancora sul talento di Nico Paz, dovrebbe investire non meno di 60 milioni di euro.
Dove può andare Nico Paz? L'ipotesi Inter resta in piedi ma occhio al solito pericolo Premier League
PERCHE' IL REAL VUOLE CEDERLO
Un prezzo quello sottoposto al Como che vale esclusivamente per il Como e che sarebbe subordinato ad una nuova e più alta clausola di recompra in favore del Real Madrid (ad 80 milioni). Che verosimilmente, nelle sue intenzioni, medita di piazzare un giovane di grandissima prospettiva e già testato in un contesto competitivo come il campionato di Serie A al miglior offerente. Complice il grande traffico che Nico Paz incontrerebbe nel suo ruolo qualora cercasse di convincere il nuovo allenatore José Mourinho a concedergli l'occasione di giocarsela coi vari Jude Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Arda Guler, Rodrygo e Franco Mastantuono – e considerando anche la necessità dei blancos di avere liquidità immediata da reinvestire per le prossime operazioni in entrata – la soluzione migliore per tutte le parti in causa sembra essere proprio quella che conduce ad una nuova cessione a titolo definitivo per mettersi alla prova.
INTER SULLO SFONDO
Come è ben noto da tempo, l'Inter è una delle squadre che non ha mai nascosto il suo apprezzamento tecnico per le qualità di Nico Paz. Il classico calciatore capace di illuminare la scena dalla trequarti in su e di creare superiorità numerica che il club nerazzurro cerca da tempo per risultare più imprevedibile ed uscire dalle consuetudini del 3-5-2. L'amicizia tra il vicepresidente del club campione d'Italia Javier Zanetti e il padre di Nico Paz è un aspetto da tenere in considerazione, così come il fatto che Inter e Real Madrid siano già entrati in contatto nelle scorse settimane per l'affare Dumfries (i blancos hanno concordato di pagare la clausola) e il presidente Marotta sia stato recentemente nella capitale spagnola per incontrare Florentino Perez e manifestare il suo gradimento per alcuni potenziali esuberi del Real. Non è da escludere che in quella circostanza si sia parlato pure di Nico Paz. I nerazzurri, che hanno appena visto sfumare la pista Palestra, decideranno ora di reinvestire quel tesoretto e proveranno a regalarsi il colpo da novanta magari finanziandolo attraverso le cessioni già pianificate?
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ASTA IN PREMIER LEAGUE?
L'altra ipotesi fortemente in auge, che nasce dal fatto che il Real Madrid avrebbe in mente di piazzare Nico Paz al miglior offerente e ad una valutazione superiore ai 60 milioni riservati solo al Como, è che la Premier League possa essere il campionato ideale per monetizzare il più possibile la vendita di un giocatore di questo talento. Arsenal, Chelsea e Manchester City sono ovviamente in prima linea, perché squadre allenate da tecnici che hanno sempre avuto un debole per questo tipo di calciatori da piazzare dalla metà campo in su. Ma non è da escludere che, visto l'enorme potenziale economico a disposizione anche delle formazioni del campionato inglese, anche squadre di livello leggermente inferiore ma in lotta per i piazzamenti Champions League possano bussare alla porta del Real Madrid.