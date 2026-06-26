Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Nico Paz Como 2025-26Getty
Lelio Donato

Dove può andare Nico Paz, dall'Inter alla Premier League e spunta l'Atletico Madrid: tutte le ipotesi se il Como rinuncia all'acquisto

Calciomercato
Como
Inter

Il Real Madrid ricompra Nico Paz dal Como ma lo mette subito sul mercato. E se i lariani non lo acquisteranno per 60 milioni potrebbe scatenarsi un'asta aperta anche all'Inter.

Pubblicità

Ma quindi dove giocherà Nico Paz nella prossima stagione?

Ad oggi l'unica certezza è che difficilmente vedremo l'argentino indossare di nuovo la maglia del Real Madrid, ovvero il club che ne detiene il cartellino.

I Blancos infatti hanno esercitato la recompra ma non intendono puntare su Nico Paz, dal quale semmai sperano di ricavare un importante tesoretto utile per altri grandi colpi in entrata.

Il Real Madrid al momento ha ancora lasciato una sorta di corsia preferenziale al Como. Ma tra pochi giorni per Nico Paz potrebbe scatenarsi un'asta aperta a tutti i club interessati. Inter compresa.

  • LA RECOMPRA E L'OCCASIONE DEL COMO

    Durante l'incontro tenutosi giovedì 25 giugno, il Real Madrid ha confermato al Como che eserciterà subito la recompra.

    Nico Paz quindi torna ad essere a tutti gli effetti un giocatore dei Blancos ma non resterà al 'Santiago Bernabeu'. L'argentino infatti chiede spazio e Mourinho non può garantirglielo.

    Da qui la decisione di rimetterlo subito sul mercato lasciando per qualche giorno una sorta di corsia preferenziale proprio al Como.

    Il Real Madrid è disposto a cedere nuovamente Nico Paz ai lariani ma chiede 60 milioni di euro. E inserirebbe una nuova recompra stavolta fissata a 80 milioni di euro.

    Condizioni che al momento non hanno trovato terreno fertile col Como, che pare orientato a non soddisfare le richieste degli spagnoli per Nico Paz nonostante Fabregas spinga in tal senso.


    • Pubblicità

  • IL REAL PUNTA ALL'ASTA

    Nel caso in cui il Como confermerà l'intenzione di non acquistare Nico Paz per 60 milioni, ecco che per l'argentino potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

    I club che stanno prendendo informazioni sulla situazione sono tanti. Paz piace molto in Inghilterra dove le società di Premier hanno già ampiamente dimostrato di non farsi troppi problemi ad aprire il portafoglio.

    Ma l'argentino ha estimatori anche in Spagna. E ovviamente in Italia. In questo caso però il prezzo stabilito dal Real Madrid, ovvero almeno 70 milioni, taglia fuori parecchie pretendenti.

    Dunque chi può realisticamente puntare all'acquisto di Nico Paz?

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PIANO DELL'INTER

    Partiamo dall'Inter, ovvero l'unica società italiana a parte il Como che sta seriamente valutando l'operazione.

    Nico Paz piace da sempre ai nerazzurri. Inoltre il padre del giocatore è legato al vicepresidente Javier Zanetti da un'antica amicizia, nata ai tempi in cui i due condividevano la stanza nel ritiro dell'Argentina.

    Una vicinanza che peraltro Cesc Fabregas non aveva gradito, come dichiarato pubblicamente qualche settimana fa in conferenza stampa dicendosi sicuro che Nico Paz non avrebbe giocato nell'Inter.

    Ora però la situazione è improvvisamente cambiata. I nerazzurri hanno da parte il tesoretto che era stato inizialmente stanziato per l'acquisto di Marco Palestra. E potrebbero raggiungere la cifra richiesta dal Real Madrid tramite la cessione di alcuni giocatori ormai fuori dal progetto come Frattesi e Luis Henrique.

  • PERICOLO PREMIER E OCCHIO A SIMEONE

    Il pericolo maggiore per l'Inter nell'affare Nico Paz è rappresentato ancora una volta dai club di Premier League.

    L'argentino piace a De Zerbi, che lo porterebbe volentieri al Tottenham. Ma è molto apprezzato anche dall'Arsenal, società che storicamente punta spesso sui giovani talenti. Senza dimenticare il solito Chelsea che ha già soffiato Palestra proprio all'Inter.

    C'è poi un'altra pista che potrebbe riportare Nico Paz a Madrid, ma all'Atletico. Diego Simeone, anche lui argentino, avrebbe preso informazioni sulla situazione del connazionale per capire la fattibilità dell'operazione. Il tecnico avrebbe già parlato col padre di Paz anche se una trattativa col Real appare complicata.

    I rapporti tra le due società della capitale spagnola sono ai minimi termini dopo la recente offerta di Perez per Julian Alvarez e la piccata risposta da parte dell'Atletico Madrid. Le vie del mercato però, si sa, sono infinite.

  • Pubblicità
    Pubblicità