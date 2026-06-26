Dove può andare Nico Paz, dall'Inter alla Premier League e spunta l'Atletico Madrid: tutte le ipotesi se il Como rinuncia all'acquisto

Ma quindi dove giocherà Nico Paz nella prossima stagione?
Ad oggi l'unica certezza è che difficilmente vedremo l'argentino indossare di nuovo la maglia del Real Madrid, ovvero il club che ne detiene il cartellino.
I Blancos infatti hanno esercitato la recompra ma non intendono puntare su Nico Paz, dal quale semmai sperano di ricavare un importante tesoretto utile per altri grandi colpi in entrata.
Il Real Madrid al momento ha ancora lasciato una sorta di corsia preferenziale al Como. Ma tra pochi giorni per Nico Paz potrebbe scatenarsi un'asta aperta a tutti i club interessati. Inter compresa.