Dove può andare Nico Paz, dall'Inter alla Premier League e spunta l'Atletico Madrid: tutte le ipotesi se il Como rinuncia all'acquisto

Partiamo dall'Inter, ovvero l'unica società italiana a parte il Como che sta seriamente valutando l'operazione.

Nico Paz piace da sempre ai nerazzurri. Inoltre il padre del giocatore è legato al vicepresidente Javier Zanetti da un'antica amicizia, nata ai tempi in cui i due condividevano la stanza nel ritiro dell'Argentina.

Una vicinanza che peraltro Cesc Fabregas non aveva gradito, come dichiarato pubblicamente qualche settimana fa in conferenza stampa dicendosi sicuro che Nico Paz non avrebbe giocato nell'Inter.

Ora però la situazione è improvvisamente cambiata. I nerazzurri hanno da parte il tesoretto che era stato inizialmente stanziato per l'acquisto di Marco Palestra. E potrebbero raggiungere la cifra richiesta dal Real Madrid tramite la cessione di alcuni giocatori ormai fuori dal progetto come Frattesi e Luis Henrique.