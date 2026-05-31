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Alberto Aquilani Paolo BiancoDAZN
Michael Di Chiaro

Dove può andare Aquilani dopo la promozione sfiorata col Catanzaro: le squadre interessate all'allenatore rivelazione della Serie B

Serie A
Torino
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Dopo aver sfiorato la clamorosa promozione con il Catanzaro, nel futuro di Aquilani potrebbe esserci proprio la Serie A: in programma un incontro con Urbano Cairo.

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Il sogno del Catanzaro di ottenere la prima clamorosa e storica promozione in Serie A si è infranto proprio sul più bello. La brillante vittoria per 2-0 maturata sul campo del Monza non è però bastata per firmare quella che sarebbe stata un'impresa indelebile.

Tanta amarezza per un traguardo solamente sfiorato, ma allo stesso tempo tanto orgoglio e tanti consensi per una squadra che ha impressionato nel corso dell'intera stagione. Un capolavoro a tinte giallorosse targato Alberto Aquilani, senza alcun dubbio l'allenatore rivelazione dell'ultimo campionato di Serie B.

I riflettori, infatti, sono tutti puntati sull'ex centrocampista nonché uno dei tecnici più giovani e emergenti proposti dal panorama nazionale. E la domanda, a questo punto, diventa d'obbligo: dove allenerà l'anno prossimo Aquilani?

  • LE PAROLE DI POLITO, DS DEL CATANZARO

    "Quando ho scelto Aquilani c’erano tanti dubbi attorno a lui.Veniva da un’esperienza a Pisa e da una stagione particolare, quindi qualcuno nutriva perplessità. Io però sono convinto che abbia dimostrato il suo valore.

    Con Alberto si è creato qualcosa che va oltre il calcio. Credo di essere stato un punto di riferimento importante per lui e lui me lo ha dimostrato più volte, sia nei fatti che pubblicamente. Forse fa fatica a immaginarsi lontano da me, ma ti assicuro che anche per me vale lo stesso discorso. Se il calcio italiano non riuscirà a portare Aquilani in Serie A, allora significherà che questo sport sta andando in una direzione diversa da quella che immagino. Il calcio è questo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e poi ne prenderemo atto", sono state le dichiarazioni di Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, riportate da ToroNews.

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  • DOVE PUÒ ANDARE AQUILANI: SPUNTA L'IPOTESI TORINO

    Dove può andare Alberto Aquilani nella stagione 2026/27. Le quotazioni del classe 1984 sarebbero infatti in forte ascesa e la sensazione è che l'ex centrocampista di Roma e Juventus possa già puntare ad una panchina importante in Serie A nella prossima stagione.

    Sullo sfondo, infatti, ci sarebbe il Torino. Il club granata è infatti intenzionato ad aprire un nuovo ciclo e il nome di Aquilani potrebbe essere quell giusto.

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  • IN PROGRAMMA UN INCONTRO CON CAIRO

    Come riferito da Tuttosport, in casa Torino sono ore di profonda riflessione. La dirigenza è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: dopo il mancato rinnovo di D'Aversa, Urbano Cairo incontrerà proprio Alberto Aquilani.

    Smaltita la delusione per la finale playoff persa contro il Monza, l'ex centrocampista di Roma e Liverpool incontrerà Cairo e Petrachi. Tuttavia, per la panchina resta favorito Ignazio Abate. Anche il direttore sportivo calabrese, Polito, spinge il tecnico romano verso la Serie A: il duello è tra Toro e Sassuolo. Il presidente granata prenderà una decisione la prossima settimana.