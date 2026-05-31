Dove può andare Aquilani dopo la promozione sfiorata col Catanzaro: le squadre interessate all'allenatore rivelazione della Serie B

Il sogno del Catanzaro di ottenere la prima clamorosa e storica promozione in Serie A si è infranto proprio sul più bello. La brillante vittoria per 2-0 maturata sul campo del Monza non è però bastata per firmare quella che sarebbe stata un'impresa indelebile.
Tanta amarezza per un traguardo solamente sfiorato, ma allo stesso tempo tanto orgoglio e tanti consensi per una squadra che ha impressionato nel corso dell'intera stagione. Un capolavoro a tinte giallorosse targato Alberto Aquilani, senza alcun dubbio l'allenatore rivelazione dell'ultimo campionato di Serie B.
I riflettori, infatti, sono tutti puntati sull'ex centrocampista nonché uno dei tecnici più giovani e emergenti proposti dal panorama nazionale. E la domanda, a questo punto, diventa d'obbligo: dove allenerà l'anno prossimo Aquilani?