Dove può andare Aquilani dopo la promozione sfiorata col Catanzaro: le squadre interessate all'allenatore rivelazione della Serie B

"Quando ho scelto Aquilani c’erano tanti dubbi attorno a lui.Veniva da un’esperienza a Pisa e da una stagione particolare, quindi qualcuno nutriva perplessità. Io però sono convinto che abbia dimostrato il suo valore.

Con Alberto si è creato qualcosa che va oltre il calcio. Credo di essere stato un punto di riferimento importante per lui e lui me lo ha dimostrato più volte, sia nei fatti che pubblicamente. Forse fa fatica a immaginarsi lontano da me, ma ti assicuro che anche per me vale lo stesso discorso. Se il calcio italiano non riuscirà a portare Aquilani in Serie A, allora significherà che questo sport sta andando in una direzione diversa da quella che immagino. Il calcio è questo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e poi ne prenderemo atto", sono state le dichiarazioni di Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, riportate da ToroNews.