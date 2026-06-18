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Zaniolo UdineseGetty Images
Stefano Silvestri

Dove giocherebbe Zaniolo al Milan: il ruolo con Amorim e le prospettive dopo la stagione all'Udinese

Calciomercato
Serie A
Milan
Udinese
N. Zaniolo

L'agente è stato avvistato a Casa Milan, anche se Zaniolo è stato appena riscattato dall'Udinese: come potrebbe essere utilizzato l'ex Roma, Atalanta e Fiorentina in rossonero.

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All'improvviso è spuntato Nicolò Zaniolo. In attesa che il Milan definisca gran parte del proprio organigramma societario, dopo il mancato arrivo dalla Germania del suo Krosche-Hardung, è lui uno dei giocatori accostati ai rossoneri.

L'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, è stato avvistato a Casa Milan mercoledì. E di conseguenza le voci su un interesse nei confronti del mancino hanno cominciato a circolare immediatamente.

Normale che sia così, dopo la stagione più che buona disputata da Zaniolo con la maglia dell'Udinese. E poco importa che i friulani abbiano appena riscattato il mancino dal Galatasaray, tenendolo con sé a titolo definitivo.

  • Udinese Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    LE PAROLE DELL'AGENTE

    A rivelare come non tutto sia andato per il verso giusto nell'intesa per l'acquisto di Zaniolo dal Galatasaray è stato proprio Vigorelli, che martedì si è espresso senza troppi giri di parole al sito di Gianluca Di Marzio.

    "Siamo certamente contenti dell'impatto che Nicolò ha avuto a Udine e della stagione molto positiva, ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide.

    Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società Udinese per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti".

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  • L'ANNATA ALL'UDINESE

    Zaniolo, del resto, ha trovato proprio nella stagione conclusa da poco quella continuità che altrove gli era sempre mancata dopo l'addio alla Roma: al Galatasaray come all'Aston Villa, all'Atalanta come alla Fiorentina.

    Sono 32 le presenze collezionate in campionato dall'ex romanista, con 5 goal e 6 assist. Più un altro paio di presenze in Coppa Italia, condite da una rete.

    Un bottino di tutto rispetto che, però, non ha riportato Zaniolo in orbita Nazionale. Nonostante la pressione di critica e tifo per la convocazione sua e di Federico Bernardeschi, l'ex ct Rino Gattuso ha ignorato entrambi nelle due gare dei playoff Mondiali, la prima vinta contro l'Irlanda del Nord e la seconda persa contro la Bosnia.

    Zaniolo, all'Udinese, ha giocato da seconda punta nel 3-5-2 di Runjaic. Un ruolo che il tecnico bianconero gli ha cucito su misura, con la possibilità di svariare alle spalle del centravanti Davis partendo però soprattutto da destra, la sua zolla di campo preferita.

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  • Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    COME GIOCHEREBBE CON AMORIM

    In caso di passaggio al Milan, Zaniolo sarebbe evidentemente costretto a cambiare le proprie abitudini rispetto a Udine. Il motivo è chiaro: Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero, utilizza un assetto tattico diverso da quello di Runjaic.

    Il portoghese ha costruito le proprie fortune allo Sporting con un 3-4-3, con un centravanti e due trequartisti/esterni a sostenerlo alle spalle o ai lati. E non ha abbandonato il proprio credo neppure nella negativa parentesi al Manchester United, tanto da attirarsi diverse critiche dagli inglesi per il proprio integralismo.

    Amorim è destinato a confermare il 3-4-3 di Lisbona e Manchester anche a Milano. Mantenendo dunque la difesa a tre di Allegri, ma cambiando qualcosa dal centrocampo in su, con un elemento in meno in mezzo al terreno di gioco e uno in più sulla trequarti.

    Questo potrebbe fare le fortune proprio di un giocatore come Zaniolo, che andrebbe a occupare una delle caselle alle spalle del centravanti. Magari proprio quella del centro-destra. Meno probabile vederlo giostrare da falso nove, ruolo che l'ex romanista non ama e che a tratti in carriera ha già ricoperto con scarso successo.

  • COME CAMBIEREBBE IL MILAN

    Chiaro: al momento è tutta un'ipotesi buttata lì sulla carta. Sia alla luce di un mercato bloccato, che di altre situazioni: ad esempio la permanenza o meno di Rafael Leao, che ha già annunciato di volersene andare, in attesa però di capire che effetto avrà su di lui l'arrivo dle connazionale Amorim.

    Intanto, nel 3-4-3 dell'ex Manchester United è destinato a cambiare leggermente ruolo Saelemaekers: da esterno a tutta fascia nel 3-5-2 a esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Con Bartesaghi, uno dei due fluidificanti mancini in rosa oltre al deludente Estupinan, dalla parte opposta.

    Saelemaekers nel 2025/26 ha avuto sempre due punte nel proprio orizzonte: da Leao a Pulisic, passando per Nkunku. Ora, invece, potrebbe ritrovarsi a duettare proprio con Zaniolo. Ma prima andrà compreso se il Milan avrà effettivamente voglia di andare fino in fondo con l'Udinese.

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