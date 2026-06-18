Dove giocherebbe Zaniolo al Milan: il ruolo con Amorim e le prospettive dopo la stagione all'Udinese

A rivelare come non tutto sia andato per il verso giusto nell'intesa per l'acquisto di Zaniolo dal Galatasaray è stato proprio Vigorelli, che martedì si è espresso senza troppi giri di parole al sito di Gianluca Di Marzio.

"Siamo certamente contenti dell'impatto che Nicolò ha avuto a Udine e della stagione molto positiva, ma ora sarà necessario trovare un nuovo accordo sull'ingaggio affinché la sua permanenza possa davvero poggiare su basi solide.

Oggi Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto, ma restiamo in attesa di un confronto con la società Udinese per poter chiarire le posizioni, nella speranza di arrivare a un accordo che faccia contente entrambe le parti".