Dove giocherebbe Zaniolo al Milan: il ruolo con Amorim e le prospettive dopo la stagione all'Udinese

All'improvviso è spuntato Nicolò Zaniolo. In attesa che il Milan definisca gran parte del proprio organigramma societario, dopo il mancato arrivo dalla Germania del suo Krosche-Hardung, è lui uno dei giocatori accostati ai rossoneri.
L'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, è stato avvistato a Casa Milan mercoledì. E di conseguenza le voci su un interesse nei confronti del mancino hanno cominciato a circolare immediatamente.
Normale che sia così, dopo la stagione più che buona disputata da Zaniolo con la maglia dell'Udinese. E poco importa che i friulani abbiano appena riscattato il mancino dal Galatasaray, tenendolo con sé a titolo definitivo.