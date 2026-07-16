Dove giocheranno Samardzic, Gaetano e Zalewski nell'Atalanta di Sarri: nuovi ruoli nella rivoluzione della Dea

Sarri è poi pronto ad aggiungere un'ulteriore 'skill duttilità' a Nicola Zalewski.

L'ex Roma ha giocato praticamente ovunque in carriera e sarebbe attualmente il primo cambio in attacco sugli esterni a De Ketelaere e Raspadori.

Ma anche lui, come Samardzic, viene visto da Sarri anche come mezzala, ruolo che Zalewski ha ricoperto principalmente nelle giovanili della Roma e solo in rare occasioni in prima squadra.