Dove giocheranno Samardzic, Gaetano e Zalewski nell'Atalanta di Sarri: nuovi ruoli nella rivoluzione della Dea

Come giocherà l'Atalanta con Maurizio Sarri in panchina? La Dea si prepara a una rivoluzione dopo gli ultimi anni, con cambio modulo in primis.
Molti giocatori potrebbero essere trasformati dal tecnico toscano, su tutti Samardzic e Zalewski.
Come giocherà l'Atalanta con Maurizio Sarri in panchina? La Dea si prepara a una rivoluzione dopo gli ultimi anni, con cambio modulo in primis.
Molti giocatori potrebbero essere trasformati dal tecnico toscano, su tutti Samardzic e Zalewski.
Lazar Samardzic è stato un po' un caso nelle ultime due stagioni dell'Atalanta, tra posizione in campo da trovare e prestazioni altalenanti.
Nel 4-3-3 di Sarri è difficile immaginarlo come esterno d'attacco, per questo motivo l'ex tecnico della Lazio sta pensando a un ruolo che però non è del tutto inedito per il serbo.
"Lo stiamo provando in un nuova posizione, come mezz'ala".
Samardzic, infatti, ha giocato in quel ruolo già con la maglia dell'Udinese, dove ha vissuto le migliori stagioni in termini di numeri in Serie A.
Sarebbe dunque un ritorno al passato per Samardzic, che arretrando il suo raggio d'azione si ritroverebbe più campo davanti per esprimere le proprie qualità. All'Udinese lo ha fatto in un centrocampo a cinque, all'Atalanta dovrebbe per la prima volta adattarsi a farlo in un centrocampo a tre.
Sarri è poi pronto ad aggiungere un'ulteriore 'skill duttilità' a Nicola Zalewski.
L'ex Roma ha giocato praticamente ovunque in carriera e sarebbe attualmente il primo cambio in attacco sugli esterni a De Ketelaere e Raspadori.
Ma anche lui, come Samardzic, viene visto da Sarri anche come mezzala, ruolo che Zalewski ha ricoperto principalmente nelle giovanili della Roma e solo in rare occasioni in prima squadra.
Gianluca Gaetano è stato praticamente il primo giocatore voluto dal mercato da Sarri.
Generalmente siamo stati abituati a vederlo come trequartista, ma nell'ultima stagione a Cagliari è stato reinventato da Pisacane come regista con ottimi risultati.
Al punto che lo stesso ex giocatore del Napoli si è detto entusiasta di questo nuovo ruolo e molto più a suo agio in quella posizione, che occuperà anche nella nuova Atalanta di Sarri.
Poi c'è ovviamente anche la variabile 4-2-3-1, dove sia Samardzic che Gaetano potrebbero essere impiegati come trequartisti, ma l'idea iniziale di Sarri è andare col 4-3-3 sfruttando l'inserimento delle mezzali. Occhio quindi a Samardzic e Zalewski come nuove armi anche per il fantacalcio.
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