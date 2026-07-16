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Lazar SamardzicGetty Images
Marco Trombetta

Dove giocheranno Samardzic, Gaetano e Zalewski nell'Atalanta di Sarri: nuovi ruoli nella rivoluzione della Dea

Serie A
Atalanta

Maurizio Sarri è pronto a rivoluzionare l'Atalanta con nuovi ruoli per Samardzic, Gaetano e Zalewski nel suo 4-3-3.

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Come giocherà l'Atalanta con Maurizio Sarri in panchina? La Dea si prepara a una rivoluzione dopo gli ultimi anni, con cambio modulo in primis.

Molti giocatori potrebbero essere trasformati dal tecnico toscano, su tutti Samardzic e Zalewski.

  • ATTENZIONE A SAMARDZIC

    Lazar Samardzic è stato un po' un caso nelle ultime due stagioni dell'Atalanta, tra posizione in campo da trovare e prestazioni altalenanti.

    Nel 4-3-3 di Sarri è difficile immaginarlo come esterno d'attacco, per questo motivo l'ex tecnico della Lazio sta pensando a un ruolo che però non è del tutto inedito per il serbo.

    "Lo stiamo provando in un nuova posizione, come mezz'ala".

    Samardzic, infatti, ha giocato in quel ruolo già con la maglia dell'Udinese, dove ha vissuto le migliori stagioni in termini di numeri in Serie A.

    Sarebbe dunque un ritorno al passato per Samardzic, che arretrando il suo raggio d'azione si ritroverebbe più campo davanti per esprimere le proprie qualità. All'Udinese lo ha fatto in un centrocampo a cinque, all'Atalanta dovrebbe per la prima volta adattarsi a farlo in un centrocampo a tre.

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  • Zalewski AtalantaGetty Images

    NUOVO RUOLO ANCHE PER ZALEWSKI

    Sarri è poi pronto ad aggiungere un'ulteriore 'skill duttilità' a Nicola Zalewski.

    L'ex Roma ha giocato praticamente ovunque in carriera e sarebbe attualmente il primo cambio in attacco sugli esterni a De Ketelaere e Raspadori.

    Ma anche lui, come Samardzic, viene visto da Sarri anche come mezzala, ruolo che Zalewski ha ricoperto principalmente nelle giovanili della Roma e solo in rare occasioni in prima squadra.

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  • gaetano cagliariGetty Images

    DOVE GIOCHERA' GAETANO?

    Gianluca Gaetano è stato praticamente il primo giocatore voluto dal mercato da Sarri.

    Generalmente siamo stati abituati a vederlo come trequartista, ma nell'ultima stagione a Cagliari è stato reinventato da Pisacane come regista con ottimi risultati.

    Al punto che lo stesso ex giocatore del Napoli si è detto entusiasta di questo nuovo ruolo e molto più a suo agio in quella posizione, che occuperà anche nella nuova Atalanta di Sarri.

    Poi c'è ovviamente anche la variabile 4-2-3-1, dove sia Samardzic che Gaetano potrebbero essere impiegati come trequartisti, ma l'idea iniziale di Sarri è andare col 4-3-3 sfruttando l'inserimento delle mezzali. Occhio quindi a Samardzic e Zalewski come nuove armi anche per il fantacalcio.

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