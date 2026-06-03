Dove giocherà Vlahovic nella prossima stagione? Tutte le ipotesi per il futuro: dal Napoli di Allegri alla Turchia

E ora dove giocherà Dusan Vlahovic?
Dopo la rottura definitiva delle trattative per il rinnovo con la Juventus, l'attaccante serbo nelle prossime settimane dovrà definire il suo futuro.
Considerate la alte richieste economiche di Vlahovic, che hanno portato alla fumata nera con la Juventus, sono poche le alternative in Serie A.
Più facile che il serbo possa trovare una sistemazione all'estero. Magari in Turchia o in Arabia Saudita. Anche perché al momento di offerte concrete dalle big europee non ce ne sono.