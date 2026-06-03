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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Lelio Donato

Dove giocherà Vlahovic nella prossima stagione? Tutte le ipotesi per il futuro: dal Napoli di Allegri alla Turchia

Calciomercato
Juventus

L'attaccante serbo, dopo la rottura definitiva con la Juventus, deve trovare una nuova squadra. Poche le alternative in Italia dove Allegri potrebbe portarlo al Napoli.

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E ora dove giocherà Dusan Vlahovic?

Dopo la rottura definitiva delle trattative per il rinnovo con la Juventus, l'attaccante serbo nelle prossime settimane dovrà definire il suo futuro.

Considerate la alte richieste economiche di Vlahovic, che hanno portato alla fumata nera con la Juventus, sono poche le alternative in Serie A.

Più facile che il serbo possa trovare una sistemazione all'estero. Magari in Turchia o in Arabia Saudita. Anche perché al momento di offerte concrete dalle big europee non ce ne sono.

  • L'IPOTESI NAPOLI E IL FATTORE ALLEGRI

    Come detto le richieste economiche di Dusan Vlahovic sono piuttosto alte.

    Il serbo per rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus ha chiesto un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione, praticamente fuori portata per quasi tutte le società di Serie A.

    L'unica che potrebbe pensarci concretamente è il Napoli, soprattutto perché Vlahovic è da sempre un pupillo di Massimiliano Allegri che lo voleva anche la scorsa stagione al Milan.

    In azzurro però dovrebbe giocarsi il posto con Hojlund, appena riscattato, inoltre gli azzurri hanno attualmente in rosa anche Lukaku e Lucca.

    Da escludere un ritorno di fiamma rossonero dato che il Milan non parteciperà alla prossima Champions League. Mentre l'Inter nel ruolo è coperta con Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny.

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  • SECONDA SCELTA NELLE BIG EUROPEE?

    Al momento non risultano offerte concrete per Vlahovic da parte delle big europee.

    Una delle ipotesi sul tavolo è che il Bayern Monaco possa offrire al serbo il ruolo di vice Kane, che considerata l'età non potrà giocare tutte le partite della prossima stagione.

    In Premier League potrebbero farsi avanti Chelsea, Manchester United o Newcastle. Ma i Blues, fuori dalle coppe europee, sembrano orientati su altri profili. E i Red Devils avrebbero altri obiettivi.

    Da non escludere che l'Atletico Madrid pensi a Vlahovic nel caso in cui dovesse davvero cedere Julian Alvarez, che spinge per andare al Barcellona.


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  • TURCHIA O ARABIA SAUDITA

    Restando all'estero per Vlahovic potrebbe aprirsi la pista che porta in Turchia.

    Il Galatasaray perderà Mauro Icardi e potrebbe essere costretto a cedere Victor Osimhen, molto corteggiato in Inghilterra. Anche il Fenerbahce cerca una prima punta e già nella scorsa stagione aveva pensato proprio a Vlahovic.

    Infine c'è l'ipotesi Arabia Saudita. Da quelle parti le società non avrebbero problemi a soddisfare le richieste economiche dell'attaccante che però preferisce restare in Europa.

    Vlahovic già in passato ha rifiutato ricche offerte da parte di Al-Nassr e Al-Hilal. Le cose però potrebbero cambiare nelle prossime settimane.

  • E LA JUVE COSA FA?

    Il mancato rinnovo di Vlahovic lascia un enorme vuoto nell'attacco bianconero.

    Jonathan David e Lois Openda hanno clamorosamente fallito. Il secondo saluterà sicuramente, anche se solo in prestito per evitare una dolorosa minusvalenza dopo i 40 milioni spesi solo qualche mese fa per riscattarlo dal Lipsia.

    Il canadese senza Vlahovic potrebbe avere un'altra occasione ma Spalletti non lo vede come suo attaccante titolare e chiede un giocatore con caratteristiche diverse.

    La Juventus a questo punto tornerà con forza su Kolo Muani. Il francese, rientrato al PSG dopo il prestito al Tottenham, tornerebbe volentieri a Torino ed era già stato vicino sia la scorsa estate che durante il mercato di gennaio.

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