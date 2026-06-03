Dove giocherà Vlahovic nella prossima stagione? Tutte le ipotesi per il futuro: dal Napoli di Allegri alla Turchia

Come detto le richieste economiche di Dusan Vlahovic sono piuttosto alte.

Il serbo per rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus ha chiesto un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione, praticamente fuori portata per quasi tutte le società di Serie A.

L'unica che potrebbe pensarci concretamente è il Napoli, soprattutto perché Vlahovic è da sempre un pupillo di Massimiliano Allegri che lo voleva anche la scorsa stagione al Milan.

In azzurro però dovrebbe giocarsi il posto con Hojlund, appena riscattato, inoltre gli azzurri hanno attualmente in rosa anche Lukaku e Lucca.

Da escludere un ritorno di fiamma rossonero dato che il Milan non parteciperà alla prossima Champions League. Mentre l'Inter nel ruolo è coperta con Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny.