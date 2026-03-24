Un pezzo di storia sta lasciando Anfield: ciò avverrà alla fine della stagione, poiché il Liverpool e l’attaccante egiziano Mohamed Salah hanno annunciato congiuntamente che si separeranno al termine della stagione, dopo nove anni in cui l’ex giocatore di Chelsea, Basilea, Fiorentina e Roma ha vinto quasi tutto ciò che c’era da vincere sulla sponda rossa del Merseyside.
Dove giocherà Salah nella prossima stagione? MLS, Arabia Saudita e il futuro dopo Liverpool
IL LIVERPOOL CONFERMA
"Mohamed Salah concluderà la sua illustre carriera con il Liverpool FC al termine della stagione 2025–26. L’attaccante ha raggiunto un accordo con i Reds che gli consentirà di chiudere uno straordinario capitolo di nove anni ad Anfield.
Salah ha espresso il desiderio di fare questo annuncio ai tifosi il prima possibile, per garantire trasparenza riguardo al suo futuro, in segno di rispetto e gratitudine nei loro confronti.
Arrivato dalla Roma nell’estate del 2017, il numero 11 si è affermato come uno dei più grandi giocatori della storia del Liverpool, contribuendo alla vittoria di due titoli di Premier League, una Champions League, una Coppa del Mondo per Club FIFA, una Supercoppa UEFA, una FA Cup, due Coppe di Lega e un Community Shield.
Con 255 goal in 435 presenze fino ad oggi, l’egiziano è terzo nella classifica dei marcatori di tutti i tempi dei Reds, avendo vinto per quattro volte la Scarpa d’Oro della Premier League, oltre a numerosi riconoscimenti individuali.
Con ancora molto per cui giocare in questa stagione, Salah resta pienamente concentrato nel conseguire il miglior risultato possibile per il Liverpool; pertanto, il momento di celebrare appieno la sua eredità e i suoi successi arriverà più avanti nell’anno, quando darà l’addio ad Anfield".
L'ANNUNCIO-VIDEO DI SALAH
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IL FUTURO DI SALAH NEL 26/27
È facile immaginare un futuro per Salah lontano dall’Europa, anche perché in questo modo non avrebbe praticamente alcuna possibilità di affrontare 'il suo' Liverpool: già a dicembre era sul punto di andarsene dopo il suo sfogo contro l’allenatore Slot, con il quale sosteneva di “non avere più alcun rapporto”.
Circolano voci sull’Al-Hilal di Simone Inzaghi in Arabia Saudita e, dall’altra parte del globo, sul San Diego nella MLS statunitense.
Due direzioni, ovest ed est, che gli permetterebbero di restare competitivo anche a 34 anni, in un ruolo come il suo, l’esterno, che richiede esplosività fisica.
Un’altra possibilità, europea ma non di primissima fascia, è la Süper Lig turca: anche nella penisola anatolica ci sono club, soprattutto a Istanbul, capaci di pagare ingaggi astronomici come i 24 milioni di euro che il Faraone guadagnava al Liverpool dopo l’ultimo rinnovo fino al 2027, firmato nella primavera del 2025.
Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş sono comunque indietro rispetto ad Arabia Saudita e Stati Uniti.
E la Serie A? Si è parlato di Juventus e di un possibile ritorno alla Roma, ma le voci non sono per ora mai state confermate.