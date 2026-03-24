Dove giocherà Salah nella prossima stagione? MLS, Arabia Saudita e il futuro dopo Liverpool

È facile immaginare un futuro per Salah lontano dall’Europa, anche perché in questo modo non avrebbe praticamente alcuna possibilità di affrontare 'il suo' Liverpool: già a dicembre era sul punto di andarsene dopo il suo sfogo contro l’allenatore Slot, con il quale sosteneva di “non avere più alcun rapporto”.

Circolano voci sull’Al-Hilal di Simone Inzaghi in Arabia Saudita e, dall’altra parte del globo, sul San Diego nella MLS statunitense.

Due direzioni, ovest ed est, che gli permetterebbero di restare competitivo anche a 34 anni, in un ruolo come il suo, l’esterno, che richiede esplosività fisica.

Un’altra possibilità, europea ma non di primissima fascia, è la Süper Lig turca: anche nella penisola anatolica ci sono club, soprattutto a Istanbul, capaci di pagare ingaggi astronomici come i 24 milioni di euro che il Faraone guadagnava al Liverpool dopo l’ultimo rinnovo fino al 2027, firmato nella primavera del 2025.

Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş sono comunque indietro rispetto ad Arabia Saudita e Stati Uniti.

E la Serie A? Si è parlato di Juventus e di un possibile ritorno alla Roma, ma le voci non sono per ora mai state confermate.