Dove giocherà Rafa Leao? La valutazione del Milan, la volontà del giocatore, le squadre interessate, le possibili destinazioni, il punto sul futuro del portoghese

Dallo scorso 31 maggio, data della pubblicazione dell'intervista a SportTv, la posizione di Leao è chiara: "Penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. Ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento".

Rafa ha un sogno, neanche troppo celato, che è quello di misurarsi nel campionato più prestigioso del mondo: la Premier League. Un mondo completamente diverso dalla Serie A, un calcio dove le caratteristiche di Leao potrebbero essere esaltate. Ma l'ambizione del portoghese è quella di entrare dalla porta principale, in un top club, con la possibilità magari di tornare a calcare anche il palcoscenico della Champions League.







