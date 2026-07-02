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Rafa Leao MilanGetty
Simone Gambino

Dove giocherà Rafa Leao? La valutazione del Milan, la volontà del giocatore, le squadre interessate, le possibili destinazioni, il punto sul futuro del portoghese

Calciomercato
Serie A
R. Leao
Milan

Il Milan vuole non meno di 60-70 milioni per lasciar partire Rafa Leao, che sogna la Premier League: al momento però non ci sono offerte concrete per il portoghese.

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Più della questione centravanti (pratica già risolta con il maxi-investimento fatto su Gonçalo Ramos), dell'assalto a un top player per la difesa, del destino di Modric: la domanda attorno al quale gira tutto il mercato del Milan è legata al futuro di Rafa Leao, che da più di un mese ha manifestato pubblicamente il suo desiderio di chiudere la sua avventura in Italia per affrontare una nuova sfida.

Ed è inevitabile, visto lo status che ha avuto Rafa per il Milan, il peso del suo ingaggio sul bilancio e l'indotto che potrebbe generare una cessione a titolo definitivo, che le strategie dei rossoneri sono fortemente condizionate da una sua eventuale uscita.

  • Leao MilanGetty Images

    LA POSIZIONE DEL MILAN E LA VALUTAZIONE DEI ROSSONERI

    Nonostante l'arrivo di Amorim abbia aperto spiragli per una possibile permanenza del giocatore, la dirigenza del Milan ha registrato la volontà di Rafa ed è disposta ad ascoltare offerte per il portoghese, legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno 2028.

    Nessuno scontro dunque tra le parti, ma il Milan non intende svendere quello che è stato negli ultimi anni il suo giocatore più rappresentativo: la valutazione fatta da Cardinale e dai suoi uomini è di 60-70 milioni di euro, una cifra importante nonostante l'evidente calo di rendimento di Leao nel 2026, da raggiungere anche eventualmente con formule più flessibili, come un prestito con obbligo di riscatto.




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  • Rafael Leao Milan Getty

    L'AMBIZIONE DI RAFA

    Dallo scorso 31 maggio, data della pubblicazione dell'intervista a SportTv, la posizione di Leao è chiara: "Penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. Ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento". 

    Rafa ha un sogno, neanche troppo celato, che è quello di misurarsi nel campionato più prestigioso del mondo: la Premier League. Un mondo completamente diverso dalla Serie A, un calcio dove le caratteristiche di Leao potrebbero essere esaltate. Ma l'ambizione del portoghese è quella di entrare dalla porta principale, in un top club, con la possibilità magari di tornare a calcare anche il palcoscenico della Champions League.



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  • Rafael Leao Milan 2026Getty Images

    DALLA PREMIER NESSUNA OFFERTA

    Allo stato attuale però non sono arrivate offerte a Casa Milan, solo qualche sondaggio esplorativo nel corso delle ultime settimane da parte di club che non partecipano alle coppe. È stato proposto al Tottenham di Roberto De Zerbi, che sta cercando un attaccante esterno, ma nonostante un gradimento di massima, il portoghese non è considerato al momento la primissima scelta da parte degli Spurs.

    Da Manchester United, Arsenal e Liverpool, club accostati a Leao nei mesi scorsi (e inevitabilmente graditi al giocatore) nessuna mossa concreta.


  • Rafael Leao PortugalGetty Images

    LE POSSIBILI DESTINAZIONI

    Ed è per questo che sia il Milan che Leao hanno ritenuto opportuno rinviare ogni discorso alla fine del Mondiale, sperando magari in un exploit di Rafa per riaccendere l'interesse sul talento di Almada, che ha da poco compiuto 27 anni e ha perso appeal sul mercato internazionale rispetto a qualche tempo fa.

    Le piste più probabili per Leao al momento portano a mercati meno affascinanti, come Turchia e Arabia, scenari che il portoghese non ha ancora preso in considerazione, aspettando una soluzione più prestigiosa, magari anche ad agosto inoltrato.

    Una sorpresa che potrebbe arrivare da un abile prestigiatore come Jorge Mendes, da sempre vicino a Rafa, che sta scandagliando il mercato alla ricerca di un possibile acquirente per Leao.

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