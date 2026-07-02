Dove giocherà Rafa Leao? La valutazione del Milan, la volontà del giocatore, le squadre interessate, le possibili destinazioni, il punto sul futuro del portoghese

Più della questione centravanti (pratica già risolta con il maxi-investimento fatto su Gonçalo Ramos), dell'assalto a un top player per la difesa, del destino di Modric: la domanda attorno al quale gira tutto il mercato del Milan è legata al futuro di Rafa Leao, che da più di un mese ha manifestato pubblicamente il suo desiderio di chiudere la sua avventura in Italia per affrontare una nuova sfida.
Ed è inevitabile, visto lo status che ha avuto Rafa per il Milan, il peso del suo ingaggio sul bilancio e l'indotto che potrebbe generare una cessione a titolo definitivo, che le strategie dei rossoneri sono fortemente condizionate da una sua eventuale uscita.