Dove giocherà Osimhen nella prossima stagione? Il punto della situazione tra Galatasaray, Al-Hilal e Juventus Calciomercato Galatasaray

Nessun reintegro col Napoli, ma non ci sono grosse offerte e il giocatore non accetta il trasferimento in Arabia. Probabile un ritorno al Galatasaray, la Juventus monitora la situazione.