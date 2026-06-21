Dove giocherà Nico Paz nella prossima stagione? Como, Inter, Real Madrid: quale futuro per l'argentino

Occhi puntati su Nico Paz, tutti lo vogliono ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere.
Como, Inter, Real Madrid: quale sarà la squadra dell'argentino nella prossima stagione?
Occhi puntati su Nico Paz, tutti lo vogliono ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere.
Como, Inter, Real Madrid: quale sarà la squadra dell'argentino nella prossima stagione?
Questa, ad oggi, resta comunque l'opzione più probabile.
Nico Paz a Como sta bene, è un idolo e giocherebbe la Champions League da titolare. L'argentino ha manifestato la volontà di rimanere sotto la guida di Fabregas, ma c'è da trovare un accordo con il Real Madrid.
I blancos hanno un diritto di recompra sul giocatore esercitabile fino all'estate del 2027. Si tratta di una spesa esigua (9-10 milioni), ma a Madrid stanno pensando di cambiare le carte in tavola.
Se dovesse farlo, sarebbe soltanto di passaggio. Difficile immaginare infatti che Nico Paz possa tornare e rimanere nella rosa del Real Madrid nella prossima stagione.
Non avrebbe ovviamente il posto da titolare assicurato e rischierebbe tanta panchina. Lui invece vuole giocare, ha voglia di essere protagonista, al Como o in una squadra che possa garantirgli un ruolo cruciale.
Il piano del Real Madrid, in realtà, sarebbe quello di riscattare immediatamente dal Como e rivenderlo a quello che è oggi il suo valore attuale (tra i 50 e i 60 milioni) per finanziare il mercato in entrata dei blancos.
Un piano che potrebbe far risalire improvvisamente le quotazioni dell'Inter.
Dicevamo, appunto, dell'Inter.
Fabregas aveva categoricamente escluso l'opzione nerazzurra qualche mese fa, dichiarandosi stizzito dalle parole di Zanetti.
Il Como ha una corsia preferenziale, questo è risaputo, e attualmente il Real Madrid sta solo ed esclusivamente parlando con la dirigenza lariana per Nico Paz, ma le cose potrebbero cambiare in fretta.
Se il Real Madrid decidesse davvero di riscattare subito Nico Paz per rivenderlo, il Como si tirerebbe fuori e l'Inter potrebbe tornare all'attacco dell'argentino, sfruttando il tesoretto derivante dalle cessioni.
Siamo però ancora nel campo delle ipotesi: il primo step riguarda Como e Real Madrid, una volta risolta la questione si capirà sicuramente qualcosa in più sul futuro di Nico Paz.