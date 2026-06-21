Dove giocherà Nico Paz nella prossima stagione? Como, Inter, Real Madrid: quale futuro per l'argentino

Se dovesse farlo, sarebbe soltanto di passaggio. Difficile immaginare infatti che Nico Paz possa tornare e rimanere nella rosa del Real Madrid nella prossima stagione.

Non avrebbe ovviamente il posto da titolare assicurato e rischierebbe tanta panchina. Lui invece vuole giocare, ha voglia di essere protagonista, al Como o in una squadra che possa garantirgli un ruolo cruciale.

Il piano del Real Madrid, in realtà, sarebbe quello di riscattare immediatamente dal Como e rivenderlo a quello che è oggi il suo valore attuale (tra i 50 e i 60 milioni) per finanziare il mercato in entrata dei blancos.

Un piano che potrebbe far risalire improvvisamente le quotazioni dell'Inter.