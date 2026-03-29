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Robert LewandowskiGetty Images
Lelio Donato

Dove giocherà Lewandowski nella prossima stagione? L'offerta di rinnovo del Barcellona è al ribasso

Calciomercato
Barcellona

Il contratto di Lewandowski scade a giugno e il Barcellona gli avrebbe offerto un rinnovo a cifre dimezzate, ora la decisione finale spetterà al polacco che però prende tempo. Sullo sfondo ci sono anche Juventus e Milan.

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Uno dei giocatori più corteggiati del prossimo calciomercato potrebbe essere Robert Lewandowski.

Il contratto dell'attaccante col Barcellona, infatti, scade il 30 giugno dunque il polacco attualmente sarebbe già libero di firmare per un'altra squadra.

I blaugrana però non vorrebbero rinunciare ai goal di Lewandowski ma la loro offerta di rinnovo sarebbe decisamente al ribasso rispetto a quanto guadagna attualmente il bomber polacco.

Dove giocherà quindi Lewandowski nella prossima stagione? Potrebbe davvero arrivare in Serie A?

  • L'OFFERTA DEL BARCELLONA

    Secondo quanto riporta 'Sport', quotidiano molto vicino al Barcellona, la società blaugrana ha offerto il rinnovo a Lewandowski.

    Le cifre del nuovo accordo però sarebbero decisamente più basse rispetto a quelle attuali. Anzi addirittura dimezzate.

    Il polacco d'altronde guadagna qualcosa come trenta milioni di euro lordi a stagione al Barcellona. E difficilmente otterrà lo stesso ingaggio, a meno che non decida di chiudere la carriera in Arabia Saudita o MLS.

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  • JUVE E MILAN IN ATTESA

    Robert Lewandowski è un profilo che fa gola a molti club, compresi quelli italiani.

    Milan e soprattutto Juventus starebbero seguendo con grande attenzione la situazione del polacco. E in caso di rottura definitiva col Barcellona sarebbero pronte a farsi avanti.

    Nonostante l'età avanzata, 38 anni da compiere tra qualche mese, Lewandowski d'altronde è ancora integro fisicamente e garantirebbe goal ma soprattutto grande esperienza.

    Lewandowski peraltro ha mandato segnali di apertura in una recente intervista a 'Sportweek': "Io il campionato italiano lo vedo molto competitivo, di solito è combattuto e non vince sempre la stessa squadra. In Champions avete avuto le finali della Juventus, poi quelle dell'Inter, non mi sembra in crisi".

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  • LEWANDOWSKI PRENDE TEMPO

    Ma qual è la posizione di Lewandowski?

    Al momento l'attaccante resta concentrato sul finale di stagione col Barcellona e soprattutto sulla possibilità di giocare gli ultimi Mondiali della sua carriera con la Polonia.

    "Sinceramente oggi non c'è niente da dire. E sono sincero eh. L'obiettivo è arrivare a fine stagione col maggior numero possibile di vittorie, goal e titoli, poi vedremo. Non ci penso e non ho deciso, al momento non è una priorità" ha dichiarato Lewandowski recentemente a 'Sportweek'

  • LA STAGIONE DI LEWANDOWSKI

    A conferma dell'integrità fisica di Lewandowski ci sono i numeri della sua stagione col Barcellona.

    In Liga l'attaccante polacco ha saltato appena tre partite per infortunio, mentre in totale ha collezionato ben trentasette presenze in tutte le competizioni.

    Lewandowski ha segnato sedici goal, di cui quattro in Champions League. E fornito anche quattro assist per i compagni.

    Numeri notevoli per un giocatore che come detto tra qualche mese spegnerà trentotto candeline ma pare ancora in grado di dire la sua ad altissimi livelli.

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