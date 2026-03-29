Dove giocherà Lewandowski nella prossima stagione? L'offerta di rinnovo del Barcellona è al ribasso

Uno dei giocatori più corteggiati del prossimo calciomercato potrebbe essere Robert Lewandowski.
Il contratto dell'attaccante col Barcellona, infatti, scade il 30 giugno dunque il polacco attualmente sarebbe già libero di firmare per un'altra squadra.
I blaugrana però non vorrebbero rinunciare ai goal di Lewandowski ma la loro offerta di rinnovo sarebbe decisamente al ribasso rispetto a quanto guadagna attualmente il bomber polacco.
Dove giocherà quindi Lewandowski nella prossima stagione? Potrebbe davvero arrivare in Serie A?