Dove giocherà Lewandowski nella prossima stagione? L'offerta di rinnovo del Barcellona è al ribasso

Robert Lewandowski è un profilo che fa gola a molti club, compresi quelli italiani.

Milan e soprattutto Juventus starebbero seguendo con grande attenzione la situazione del polacco. E in caso di rottura definitiva col Barcellona sarebbero pronte a farsi avanti.

Nonostante l'età avanzata, 38 anni da compiere tra qualche mese, Lewandowski d'altronde è ancora integro fisicamente e garantirebbe goal ma soprattutto grande esperienza.

Lewandowski peraltro ha mandato segnali di apertura in una recente intervista a 'Sportweek': "Io il campionato italiano lo vedo molto competitivo, di solito è combattuto e non vince sempre la stessa squadra. In Champions avete avuto le finali della Juventus, poi quelle dell'Inter, non mi sembra in crisi".