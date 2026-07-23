Dove giocherà Enzo Fernández? Il futuro dell'argentino del Chelsea è in standby dopo i tentativi falliti del Real Madrid

Dopo essersi messo contro i tifosi inglesi dopo la vittoria dell’Albiceleste in semifinale, Fernández è stato il “cattivo” della finale dei Mondiali contro la Spagna. Il suo cartellino rosso nei minuti di recupero dei 90 minuti è costato caro a Lionel Messi e compagni: al 106° Ferran Torres ha deciso una partita tesa.
Per Enzo il ko è doloroso, ma ora il focus è sul futuro. Il Real Madrid, suo club dei sogni, si è già tirato indietro, e gli altri pretendenti hanno fatto un passo indietro di fronte alla valutazione di 120 milioni di sterline (160 milioni di dollari) fissata dal Chelsea. Il nuovo tecnico Xabi Alonso vuole tenerlo a Stamford Bridge.
Fernandez resta in stallo: il suo futuro dipende ora soprattutto da lui.