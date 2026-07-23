Dove giocherà Enzo Fernández? Il futuro dell'argentino del Chelsea è in standby dopo i tentativi falliti del Real Madrid

Tuttavia, tali approcci non hanno ottenuto la risposta sperata da Fernandez e Pastore. Invece di confermare l’interesse riportato, il Real Madrid ha diffuso un comunicato in cui lo nega e precisa di non avere “alcuna intenzione” di trattare il giocatore. I Blancos, che quest’estate hanno già ingaggiato a parametro zero Bernardo Silva per il centrocampo di José Mourinho, hanno così chiuso la porta a ogni trattativa.

«Alla luce delle informazioni e delle dichiarazioni emerse negli ultimi giorni riguardo a un presunto interesse del Real Madrid per il calciatore Enzo Fernandez, il club desidera precisare di non aver compiuto alcun tentativo, né direttamente né indirettamente, volto all’acquisto del suddetto calciatore e, inoltre, di non avere alcuna intenzione di portare avanti tale operazione», si legge nel comunicato.

Il club ha aggiunto di rispettare Enzo Fernández e il Chelsea FC, e di smentire le voci per lealtà istituzionale.

Interrogato sul suo futuro dopo il gol vittoria negli ottavi tra Argentina ed Egitto, Fernández ha risposto: «Non penso al futuro ora. Sto vivendo un momento incredibile e dopo i Mondiali si vedrà».