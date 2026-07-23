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Enzo Fernandez what next GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Dove giocherà Enzo Fernández? Il futuro dell'argentino del Chelsea è in standby dopo i tentativi falliti del Real Madrid

Analysis
Chelsea
E. Fernandez
Real Madrid
Argentina
LaLiga
Premier League

Il Chelsea potrebbe avere un problema quando Enzo Fernández tornerà dalle vacanze post-Mondiale. Il centrocampista e il suo agente, noto per la franchezza, hanno chiarito che vuole lasciare Stamford Bridge quest’estate. Dopo l’eliminazione dell’Argentina in Nord America, si attende che Enzo “valuti le sue opzioni”, ma potrebbe non averne.

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Dopo essersi messo contro i tifosi inglesi dopo la vittoria dell’Albiceleste in semifinale, Fernández è stato il “cattivo” della finale dei Mondiali contro la Spagna. Il suo cartellino rosso nei minuti di recupero dei 90 minuti è costato caro a Lionel Messi e compagni: al 106° Ferran Torres ha deciso una partita tesa.

Per Enzo il ko è doloroso, ma ora il focus è sul futuro. Il Real Madrid, suo club dei sogni, si è già tirato indietro, e gli altri pretendenti hanno fatto un passo indietro di fronte alla valutazione di 120 milioni di sterline (160 milioni di dollari) fissata dal Chelsea. Il nuovo tecnico Xabi Alonso vuole tenerlo a Stamford Bridge.

Fernandez resta in stallo: il suo futuro dipende ora soprattutto da lui.

  • Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Flirt fallito

    Fernandez, tramite il suo agente, ha fatto capire che considera chiusa la sua esperienza a Londra Ovest. In un'intervista su YouTube, diventata famosa, rilasciata durante la pausa per le nazionali di marzo, ha accennato a un possibile trasferimento al Real Madrid, dicendo che gli «piacerebbe vivere in Spagna» e che «vivrebbe a Madrid», dopo aver ammesso di «non sapere» cosa gli riservasse il futuro, sulla scia dell'eliminazione dei Blues dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain.

    Le sue parole gli sono costate due turni di squalifica comminati dall’ex tecnico del Chelsea Liam Rosenior. L’agente di Fernández, l’ex trequartista di PSG e Argentina Javier Pastore, ha però rincarato la dose in un’intervista a The Athletic, sostenendo che il club «non stesse gestendo la situazione nel miglior modo possibile». Pastore ha ribadito che Enzo era pronto a restare, ma le trattative per il rinnovo erano ferme e il giocatore avrebbe valutato altre opzioni dopo i Mondiali.

    Ma l’agente non ha aspettato la fine del torneo per rilanciare l’idea di un trasferimento al Bernabéu. Al termine della fase a gironi, tra le solite voci di un passaggio a Madrid, Pastore ha parlato con il quotidiano spagnolo *Marca*.

    «Stiamo valutando la possibilità di lasciare il Chelsea, ma non c’è nulla di definitivo o confermato con nessun club», ha dichiarato. «A chi non piace Madrid? Enzo ha molti amici lì. Anch’io vivo a Madrid».

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    La replica del Real Madrid

    Tuttavia, tali approcci non hanno ottenuto la risposta sperata da Fernandez e Pastore. Invece di confermare l’interesse riportato, il Real Madrid ha diffuso un comunicato in cui lo nega e precisa di non avere “alcuna intenzione” di trattare il giocatore. I Blancos, che quest’estate hanno già ingaggiato a parametro zero Bernardo Silva per il centrocampo di José Mourinho, hanno così chiuso la porta a ogni trattativa.

    «Alla luce delle informazioni e delle dichiarazioni emerse negli ultimi giorni riguardo a un presunto interesse del Real Madrid per il calciatore Enzo Fernandez, il club desidera precisare di non aver compiuto alcun tentativo, né direttamente né indirettamente, volto all’acquisto del suddetto calciatore e, inoltre, di non avere alcuna intenzione di portare avanti tale operazione», si legge nel comunicato.

    Il club ha aggiunto di rispettare Enzo Fernández e il Chelsea FC, e di smentire le voci per lealtà istituzionale.

    Interrogato sul suo futuro dopo il gol vittoria negli ottavi tra Argentina ed Egitto, Fernández ha risposto: «Non penso al futuro ora. Sto vivendo un momento incredibile e dopo i Mondiali si vedrà».

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  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    Il desiderio di Alonso

    Il nuovo allenatore del Chelsea, Alonso, ha già chiarito la sua posizione su Fernandez. Nella prima conferenza stampa, a inizio luglio durante i Mondiali, ha dichiarato di voler trattenere il centrocampista.

    Alla domanda se avesse parlato con Enzo, Alonso ha risposto: «Sì, abbiamo parlato, ma il contenuto resta privato». Interrogato sulla possibilità di trattenere il giocatore a Stamford Bridge, ha replicato: «Sì».

    Resta da vedere quale effetto avrà questa volontà sul futuro del giocatore. Alonso, ex centrocampista del Real Madrid molto stimato e madrelingua spagnolo, sembra l’allenatore ideale per convincere l’argentino a restare a Londra ovest.

    In parallelo, il Chelsea segue la stella del Bournemouth Alex Scott, possibile sostituto di Enzo per qualità e ruolo. I Blues avrebbero già visto respingere un’offerta da 64 milioni di sterline (85,5 milioni di dollari), ma potrebbero tornare alla carica per il ventiduenne, che pare voglia trasferirsi nonostante la riluttanza dei Cherries a cederlo.

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  • Bruciare i ponti

    Fernandez aveva già guastato il rapporto con il Chelsea e i suoi tifosi negli ultimi mesi; le sue intemperanze nelle fasi finali dei Mondiali hanno peggiorato le cose e lo hanno reso ancora meno popolare tra i sostenitori della Premier League.

    In semifinale l’Argentina campione in carica ha affrontato l’Inghilterra e proprio il centrocampista dei Blues ha pareggiato con un potente tiro dal limite dell’area a cinque minuti dalla fine, quando la squadra di Thomas Tuchel ha ceduto alla pressione. La sua esultanza prolungata e provocatoria, con le mani a coppa sulle orecchie e una smorfia con la lingua fuori, ha esasperato ulteriormente gli animi.

    Dopo la vittoria dell’Argentina, ha rincarato la dose pubblicando su Instagram una storia con Lionel Messi e Leandro Paredes che ridevano, accompagnata da «Wonderwall» degli Oasis, inno ufficioso dell’Inghilterra.

    In finale, con l’Argentina già aggressiva, Fernandez è stato espulso per un placcaggio su Cubarsi dopo che il pallone era uscito. L’Inghilterra ha poi segnato il gol vittoria nei supplementari.

    Da allora post con la didascalia «Enzo Fernández, hai deluso il tuo Paese» sono diventati virali tra i tifosi del Chelsea e dell’Inghilterra. Al suo ritorno a Stamford Bridge, il centrocampista troverà un’accoglienza gelida.

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  • Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Prezzo proibitivo

    Fernandez rischia di restare bloccato al Chelsea, indipendentemente dalle sue preferenze. Il club lo valuta 120 milioni di sterline (160 milioni di dollari), una cifra che solo pochi club possono permettersi.

    Enzo è inoltre legato da un contratto senza precedenti, spalmato su otto anni e mezzo, firmato nel passaggio dal Benfica ai Blues all’inizio del 2023: con ancora sei anni da scontare, il club è in una posizione negoziale molto forte. Nonostante i suoi flirt con il Real Madrid, sembra che il Chelsea sia ben contento di tenerlo – come dimostra la posizione pubblica di Alonso.

    Di recente, al podcast di The Athletic, l’esperto di calciomercato David Ornstein ha dichiarato: «Al momento non credo che esista un mercato per Enzo Fernández a un prezzo che convinca il Chelsea a cederlo. Al momento non risultano offerte di quel tipo, né dal Manchester City né dal Real Madrid, quindi presumibilmente resterà al Chelsea. La sua prestazione ai Mondiali suggerirebbe che sia un giocatore che il Chelsea dovrebbe voler trattenere, ma la questione non è proprio così semplice».

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Limbo

    Fernandez è in stallo. Dopo l’eliminazione ai Mondiali, il Chelsea si aspetta che vada in vacanza prima del ritiro estivo. Data la sua condotta e quella del suo agente, non stupirebbe un’assenza strategica per forzare il trasferimento, ma l’arrivo di Alonso potrebbe cambiare le cose.

    Il Real Madrid potrebbe sempre rientrare, ma al momento l’ipotesi è accantonata e la valutazione del Chelsea scoraggia altri acquirenti. Secondo la BBC, PSG e Manchester City, un tempo interessati, si sono già defilati: i Citizens hanno appena pagato 116 milioni di sterline (155 milioni di dollari) per il centrocampista inglese Elliot Anderson.

    Lo stesso articolo precisa che a Stamford Bridge si ritiene la situazione non «irreparabile»: Enzo potrebbe ricostruire i ponti con un reinserimento di successo sotto Alonso e con le sue prestazioni in campo. Molto dipenderà da lui.

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