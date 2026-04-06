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Bernardo Silva Manchester CityGetty Images
Lelio Donato

Dove giocherà Bernardo Silva nella prossima stagione? Juventus, Barcellona, Benfica e tutte le ipotesi sul futuro del portoghese

Calciomercato
Manchester City

Il vice di Pep Guardiola ha di fatto ufficializzato l'addio di Bernardo Silva che lascerà il Manchester City a parametro zero durante l'estate. Tra le squadre interessate al campione portoghese c'è anche la Juventus.

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Bernardo Silva lascerà il Manchester City a parametro zero.

A dare l'ufficialità di una notizia che era ormai nell'aria da tempo è stato il vice di Pep Guardiola, ringraziando il portoghese per quello che ha dato in questi anni.

Ma dove giocherà Bernardo Silva nella prossima stagione? Tante le ipotesi: dal Barcellona alla Juventus, passando per un romantico ritorno al Benfica.

  • L'ANNUNCIO DEL VICE DI GUARDIOLA

    Al termine della partita vinta per 4-0 contro il Liverpool in FA Cup, Pep Lijnders ha annunciato l'addio di Bernardo Silva al Manchester City.

    "Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane, che abbia un bel finale perché se lo merita. E si merita tutta l’attenzione possibile” ha dichiarato il vice di Guardiola.

    Lijnders ha aggiunto: “Non ci sono molti giocatori che capiscono cosa serve alla partita come lui. Non si può rimpiazzare, perché uno con le sue caratteristiche non esiste. È unico: per come controlla le partite, per come è leader, per come si muove, per come vede le soluzioni in campo. Uno come lui non si può sostituire: si vede quanto ci manca già se salta una partita, figuriamoci una stagione intera”.

    Il City però dovrà provarci.

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  • L'INTERESSE DELLA JUVENTUS

    Non è certo un mistero che Bernardo Silva piaccia molto alla Juventus.

    La società bianconera avrebbe avviato i contatti con Jorge Mendes per capire la fattibilità dell'operazione le intenzioni del giocatore.

    Portare il campione portoghese a Torino non sarà semplice per motivi economici (chiede un ingaggio da almeno 7-8 milioni netti a stagione) ma anche sportivi.

    In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, ad esempio, la Juventus rischierebbe di trovarsi tagliata fuori dalla corsa per Bernardo Silva.

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  • LE IPOTESI ARABIA O MLS

    Non è poi detto che Bernardo Silva, dopo aver vinto tutto in Europa col Manchester City, non decida di spendere gli ultimi anni della sua carriera altrove.

    Anche perché a livello economico le offerte che potrebbero arrivare da Arabia Saudita o MLS sarebbero impareggiabili per qualsiasi club del nostro continente, compreso il Barcellona.

  • BARCELLONA FAVORITO E IL SOGNO DEL BENFICA

    In realtà, anche recentemente, Bernardo Silva qualche segnale sul suo futuro l'ha dato.

    Il portoghese ad esempio non ha mai nascosto di avere nostalgia del clima e delle stile di vita della sua Lisbona.

    Da qui le romantiche voci su un eventuale ritorno al Benfica. Pista che però al momento appare difficilmente percorribile, almeno nell'immediato.

    Bernardo Silva, semmai, gradirebbe trasferirsi a Barcellona dove troverebbe un ambiente simile al suo Portogallo ma anche la possibilità di competere ancora per grandi traguardi.

    Secondo quanto riporta 'A Bola' al momento i blaugrana comunque non considerano Bernardo Silva una priorità.

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