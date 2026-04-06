Dove giocherà Bernardo Silva nella prossima stagione? Juventus, Barcellona, Benfica e tutte le ipotesi sul futuro del portoghese

Al termine della partita vinta per 4-0 contro il Liverpool in FA Cup, Pep Lijnders ha annunciato l'addio di Bernardo Silva al Manchester City.

"Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane, che abbia un bel finale perché se lo merita. E si merita tutta l’attenzione possibile” ha dichiarato il vice di Guardiola.

Lijnders ha aggiunto: “Non ci sono molti giocatori che capiscono cosa serve alla partita come lui. Non si può rimpiazzare, perché uno con le sue caratteristiche non esiste. È unico: per come controlla le partite, per come è leader, per come si muove, per come vede le soluzioni in campo. Uno come lui non si può sostituire: si vede quanto ci manca già se salta una partita, figuriamoci una stagione intera”.

Il City però dovrà provarci.