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Magennis Irlanda del NordGetty Images
Francesco Schirru

Dove giocano i calciatori dell'Irlanda del Nord? Quasi tutti nelle serie inferiori

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
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Irlanda del Nord

Solamente una manciata di giocatori dell'Irlanda del Nord milita nella massima serie inglese e non, il resto è soprattutto nella seconda e sì, anche nella Serie C inglese.

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L'Italia era favorita anche contro Svezia e Macedonia del Nord, eppure non ha partecipato ai Mondiali. Nonostante la squadra azzurra parta avanti, sulla carta, contro l'Irlanda del Nord, prenderà il match delle semifinali playoff con le pinze.

La squadra del ct Michael O'Neill ha del resto dimostrato di essere ostica, nonostante al suo interno ci siano pochissimi elementi che militano nelle massime serie europee.

La maggior parte degli avversari presenti a Bergamo, infatti, è sotto contratto con squadre della seconda e della terza serie, B e C insomma. Quasi tutti i giocatori scelti da O'Neill militano in Inghilterra tra Premier League, Championship e League One, ma alcuni elementi arrivano anche dalla Germania e dal resto del Regno Unito, ovvero Scozia e Galles.

  • I CINQUE DELLA MASSIMA SERIE

    Il numero di giocatori dell'Irlanda del Nord tra la massima serie inglese e scozzese è limitato alle dita di una mano.

    Trai Hume, difensore, milita nel Sunderland, mentre dal Liverpool arriva Kieran Morrison. A proposito di Reds, non sarà della partita l'infortunato Connor Bradley, il capitano.

    Giocano nella massima serie scozzese Brad Lyons, attualmente al Kilmarnock, e Josh Clarke, portiere del Partick Thistle.

    A completare il quadro c'è Justin Devenny, centrocampista del Crystal Palace.

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  • IL GROSSO, DALLA SERIE B

    Ben quattordici giocatori su ventotto arrivano dalla Serie B inglese, la Championship, ma nella lista dell'Irlanda del Nord c'è anche il 21enne attaccante Callum Marshall, attualmente nella seconda serie tedesca con il Bochum.

    Dall'Oxford United sono stati convocati i vari Ciaron Brown, Brodie Spencer, Jamie Donley e Jamie McDonnell, mentre il centrocampista classe 2003 Shea Charles è attualmente al Southampton.

    Paul Smyth gioca al QPR, Ali McCann al Preston North End. Nella seconda serie inglese c'è anche il WBA, dove è sotto contratto Isaac Price, avversario di Ethan Galbraith, in Galles con lo Swansea.

    Convocati anche Tom Atcheson del Blackburn, Pierce Charles dello Sheffield Wednesday, Paddy McNair dell'Hull (80 partite con l'Irlanda del Nord), Ruairi McConville del Norwich e il difensore del Portsmouth, Terry Devlin.

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  • NELLA SERIE C INGLESE

    Diversi elementi dell'Irlanda del Nord arrivano dalla League One, la Serie C inglese. Si tratta del portiere Bailey Peacock-Farrell (Blackpool) e del collega di guantoni Conor Hazard (Plymouth Argyle), ma non solo.

    Il bomber della squadra e giocatore più presente tra i convocati, Josh Magennis, gioca nell'Exeter e durante il campionato affronta Jamie Reid dello Stevenage, Dion Charles dello Huddersfield Town e Patrick Kelly del Barnsley.

    Sono in 'C' anche George Saville del Luton Town ed Eoin Toal del Bolton.

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