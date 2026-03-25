Dove giocano i calciatori dell'Irlanda del Nord? Quasi tutti nelle serie inferiori

L'Italia era favorita anche contro Svezia e Macedonia del Nord, eppure non ha partecipato ai Mondiali. Nonostante la squadra azzurra parta avanti, sulla carta, contro l'Irlanda del Nord, prenderà il match delle semifinali playoff con le pinze.

La squadra del ct Michael O'Neill ha del resto dimostrato di essere ostica, nonostante al suo interno ci siano pochissimi elementi che militano nelle massime serie europee.

La maggior parte degli avversari presenti a Bergamo, infatti, è sotto contratto con squadre della seconda e della terza serie, B e C insomma. Quasi tutti i giocatori scelti da O'Neill militano in Inghilterra tra Premier League, Championship e League One, ma alcuni elementi arrivano anche dalla Germania e dal resto del Regno Unito, ovvero Scozia e Galles.