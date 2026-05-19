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Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Dove andrà Pep Guardiola? Addio al City in arrivo, anno sabbatico o rientro subito in panchina, tutte le ipotesi possibili e l’Italia che spera

P. Guardiola
Premier League

Guardiola e il City si separano: ci sono quattro possibilità per il suo futuro e una porta nel nostro paese.

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Pep Guardiola è pronto a dire addio alla panchina del Manchester City. La storica parentesi con gli sky blues è giunta praticamente al capolinea: manca solo l’annuncio, ma è emerso dal’Inghilterra come Guardiola abbia detto alla dirigenza degli inglesi di voler chiudere alla fine di questa stagione il suo percorso, dopo 10 anni leggendari e 20 trofei conquistati, rinunciando all'ultimo anno del suo contratto.

Finirà, dunque, quello che è stato uno dei cicli più vincenti e influenti del calcio moderno, chiuso in bellezza con la conquista della FA Cup e della Carabao Cup. All'Etihad Stadium arriverà Enzo Maresca, ex storico vice di Pep ed ex allenatore del Chelsea.

Guardiola non è stato contento di come sia stata gestita la notizia del suo addio: voleva che non trapelasse nulla fino al match col Bournemouth. Una volta venuta fuori la questione, ha convocato una riunione coi giocatori, annunciando la decisione e scusandosi per le modalità della comunicazione.

Ma ora dove andrà l’allenatore catalano? Sono quattro le ipotesi sul tavolo.

  • ANNO SABBATICO

    Pep potrebbe fermarsi, almeno per un anno. Come fece dopo l’addio al Barcellona, non è detto che il catalano trovi subito una panchina, soprattutto non è detto che lo voglia. Del resto Guardiola appare stanco, abbastanza logorato da un decennio vincente ma comunque vissuto su livelli folli. Anche a Manchester non sono mancati i momenti di grande tensione, come buona parte della scorsa stagione e quindi è plausibile che possa fermarsi per 12 mesi.

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  • U16 Italy v U16 Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    L’ITALIA LO SOGNA

    Guardiola stanco? Forse una Nazionale potrebbe essere una soluzione. E chi se non l’Italia, paese che lo accolse da giocatore e profondamente bisognosa di rilanciarsi. Gli Azzurri potrebbero essere una sfida straordinaria per Pep, per unire la necessità di abbassare leggermente i ritmi e coronare il sogno di guidare una selezione nazionale. In FIGC, al netto di chi sarà eletto presidente, c’è chi farebbe qualsiasi cosa per portarlo a Coverciano.


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  • Inter Miami CF v Portland TimbersGetty Images Sport

    MLS SULLO SFONDO

    Guardiola potrebbe anche decidere di cambiare vita. Sarebbe incredibile, certo, ma in ogni caso abbastanza coerente. Da allenatore ha vinto tutto, allenando in Germania, Inghilterra e Spagna, e seguire la scia di Klopp, storico amico e rivale, non sarebbe così folle. 

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    RITORNO A CASA

    La notizia del suo addio non ha lasciato indifferente neanche il Barcellona. Occhio, eh, parliamo di un club che ha in Flick una guida solidissima, fresca di rinnovo al 2028. Ma Guardiola potrebbe rappresentare un bell’inserimento nei quadri societari, consentendogli un ritorno a casa meno stressante. 

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