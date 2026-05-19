Dove andrà Pep Guardiola? Addio al City in arrivo, anno sabbatico o rientro subito in panchina, tutte le ipotesi possibili e l’Italia che spera

Pep Guardiola è pronto a dire addio alla panchina del Manchester City. La storica parentesi con gli sky blues è giunta praticamente al capolinea: manca solo l’annuncio, ma è emerso dal’Inghilterra come Guardiola abbia detto alla dirigenza degli inglesi di voler chiudere alla fine di questa stagione il suo percorso, dopo 10 anni leggendari e 20 trofei conquistati, rinunciando all'ultimo anno del suo contratto.

Finirà, dunque, quello che è stato uno dei cicli più vincenti e influenti del calcio moderno, chiuso in bellezza con la conquista della FA Cup e della Carabao Cup. All'Etihad Stadium arriverà Enzo Maresca, ex storico vice di Pep ed ex allenatore del Chelsea.

Guardiola non è stato contento di come sia stata gestita la notizia del suo addio: voleva che non trapelasse nulla fino al match col Bournemouth. Una volta venuta fuori la questione, ha convocato una riunione coi giocatori, annunciando la decisione e scusandosi per le modalità della comunicazione.

Ma ora dove andrà l’allenatore catalano? Sono quattro le ipotesi sul tavolo.