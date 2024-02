Dove allenerà Conte nella prossima stagione? Napoli, Milan, Roma, Juventus e tutte le ipotesi sul futuro

Il tecnico salentino attende l'offerta giusta per tornare a sedersi su una panchina: il tutto ai nastri di partenza della prossima stagione.

Sono passati più di nove mesi dall'ultima esperienza in panchina di Antonio Conte, dalla risoluzione contrattuale col Tottenham avvenuta al culmine di un rapporto che definire problematico è dir poco: il profilo del tecnico salentino è sempre piuttosto chiacchierato per quanto riguarda il mercato degli allenatori, con un'attenzione speciale per la nostra Serie A.

Conte non ha mai fatto mistero di voler intraprendere una nuova esperienza in Italia, in modo da stare più vicino alla sua famiglia dopo l'ultimo soggiorno in Inghilterra che non si è rivelato proficuo come il primo.

Conte, peraltro, ha già ribadito un aspetto fondamentale per quella che sarà la sua scelta: no a subentri a stagione in corso e priorità assoluta a progetti che portino la sua firma indelebile, magari in una piazza 'calda' e in cui sentirsi amato.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma quali sono le opzioni per il futuro di Conte? Scopriamole.