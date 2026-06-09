Dove allenerà ora Antonio Conte? "Tutte le panchine sono riempite": tra poco anche quella della Nazionale

E così, si arriva al vero punto focale della questione: il mancato ritorno in Nazionale di Conte. Se non accadranno ribaltoni, sarà l'altro cavallo di ritorno Roberto Mancini e non lui a guidare l'Italia per il prossimo biennio.

Mancini, che attualmente allena i qatarioti dell'Al-Sadd e dovrà quindi trovare un accordo per liberarsi, avrebbe fatto carte false per tornare a fare il ct dopo il burrascoso addio del 2023. E la FIGC lo ha perdonato. Anche perché al suo comando non ci sarà più Gabriele Gravina, ma presumibilmente Giovanni Malagò, strafavorito su Giancarlo Abete.

Lo stesso Conte non ha mai gettato benzina sul fuoco delle voci di un secondo mandato. Così, anzi, parlava durante la conferenza congiunta con De Laurentiis del 24 maggio:

"Si parla di chiacchiere, punto e basta. Io ricordo benissimo cosa ho detto sulla Nazionale. Ho detto che se fossi il presidente della FIGC tra i candidati sicuramente ci metterei Conte, anche perché l'ho già fatto quel mestiere. Ancora manca il presidente federale, si è fatto anche il nome di Guardiola. Ma è pronta la FIGC ad avere un top allenatore? Significa avere onere e onori. In questo momento c'è niente, non so se ci sarà in futuro. Se la Nazionale vuole togliersi dalle problematiche... Il mio consiglio è di prendere Guardiola, ma ci sono i fondi per farlo? Sono il primo a dire prendiamo lui".