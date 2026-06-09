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Stefano Silvestri

Dove allenerà ora Antonio Conte? "Tutte le panchine sono riempite": tra poco anche quella della Nazionale

Serie A
A. Conte

L'ex allenatore del Napoli, che ha lasciato i partenopei, è stato superato da Roberto Mancini nella corsa a ct dell'Italia. E ora lo scenario di un nuovo anno sabbatico si fa sempre più concreto.

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Avete presente il gioco delle sedie? Ecco: Antonio Conte rischia di ritrovarsi in piedi mentre tutti gli altri hanno trovato un posto su cui appoggiare le natiche.

Che poi, "rischia" è un termine imperfetto. Lo aveva messo in preventivo, l'ex allenatore del Napoli, già al momento di abbandonare la panchina dei partenopei al termine della stagione. Ed ora è pronto a accettare il proprio destino: quello di un anno lontano dal calcio, come del resto gli è già capitato.

Il motivo, o uno dei motivi? Lo ha spiegato lui stesso nella conferenza stampa d'addio al Napoli, quella con De Laurentiis al proprio fianco: "Tutte le panchine sono riempite". Ed è davvero così. Almeno a livello top.

  • Spalletti Lecce Juventus 09052026Getty Images

    LE VOCI SULLA JUVENTUS

    Nel gioco delle sedie, non è rimasto in piedi Massimiliano Allegri che presto firmerà proprio col Napoli. L'Inter si è giustamente tenuta stretta Cristian Chivu, Roma è ai piedi di Gian Piero Gasperini. E la Juventus ha deciso di proseguire con Luciano Spalletti nonostante la mancata qualificazione alla Champions League.

    Ecco: il mirino potrebbe essere puntato proprio lì, sulla Torino bianconera. Spalletti ha firmato il rinnovo del contratto a scatola chiusa, senza sapere se la Juve avrebbe partecipato o no alla Champions, ma la verità è che un crollo del genere non se lo sarebbe aspettato nessuno: né lui, né tantomeno la società.

    Al momento, però, nulla fa presagire un ribaltone. Le dimissioni di Spalletti sono un argomento di cui si è vociferato, ed è normale che sia così dopo il flop del sesto posto finale. Ma nulla è ancora accaduto e, a meno di sorprese, nulla accadrà.

    Ancora una volta, così, Conte e la Juventus rimangono due rette parallele destinate a non (re)incontrarsi. Già un anno fa, all'indomani dello Scudetto col Napoli, l'allenatore salentino sembrava destinato al ritorno in quella Torino in cui ha dato il via alla propria carriera di allenatore: tutto sfumato nel nulla, con tanto di conferma di Igor Tudor sulla panchina bianconera.

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  • IN SERIE A? SOLO IL MILAN...

    L'unica squadra italiana potenzialmente "da Conte" a non avere ancora un allenatore, così, è il Milan. Ma Antonio non è stato mai accostato ai rossoneri in queste settimane. E i motivi non vanno ricercati appena nella presenza di Zlatan Ibrahimovic, che già nel 2024 ha scartato il suo arrivo a Milano.

    L'anno non semplice al Napoli ha segnato nel profondo Conte, che difficilmente sarebbe stato disposto a ricominciare in un club nel caos come il Milan: senza un allenatore, ma soprattutto senza un amministratore delegato, un direttore tecnico e un direttore sportivo. Nonché fuori dalla Champions League per il secondo anno di fila, con inevitabili conseguenze sul mercato.

    Il Milan si è gettato su altri profili: da Oliver Glasner, che al momento è il netto favorito per la successione di Allegri, a Mauricio Pochettino. Di Conte non si è mai parlato. E non è un caso.

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  • E ALL'ESTERO?

    Cosa rimane? Magari l'Arabia Saudita, che già in passato ha convinto altri grandi allenatori italiani, sia a livello di Nazionale che di club: il riferimento a Roberto Mancini e Simone Inzaghi non è per nulla casuale.

    Se Conte intenderà rimanere in Europa lavorando all'estero come già fatto ai tempi di Chelsea e Tottenham, invece, dovrà attendere. Semplicemente perché, così come in Serie A, tutte le panchine dei principali club europei hanno già un inquilino.

    Il Manchester United, a cui Conte è già stato vicino in passato, sarebbe potuto diventare un'opzione interessante. Ma ha deciso di premiare il lavoro di Michael Carrick a tempo indeterminato. Così come, Chelsea, Liverpool e Real Madrid hanno puntato su Xabi Alonso, Andoni Iraola e José Mourinho per riportare ordine dopo una stagione al limite del caotico.

    Tutto tranquillo altrove: dal PSG che si coccola il Luis Enrique bicampione d'Europa al Barcellona, al sicuro con Hansi Flick, passando per l'Atletico Madrid che da tempo immemore è la casa del Cholo Simeone, per il Bayern di Vincent Kompany e per l'Arsenal di Mikel Arteta.

  • Italy v England: Group C - UEFA EURO 2024 Qualifying RoundGetty Images Sport

    NIENTE RITORNO IN NAZIONALE

    E così, si arriva al vero punto focale della questione: il mancato ritorno in Nazionale di Conte. Se non accadranno ribaltoni, sarà l'altro cavallo di ritorno Roberto Mancini e non lui a guidare l'Italia per il prossimo biennio.

    Mancini, che attualmente allena i qatarioti dell'Al-Sadd e dovrà quindi trovare un accordo per liberarsi, avrebbe fatto carte false per tornare a fare il ct dopo il burrascoso addio del 2023. E la FIGC lo ha perdonato. Anche perché al suo comando non ci sarà più Gabriele Gravina, ma presumibilmente Giovanni Malagò, strafavorito su Giancarlo Abete.

    Lo stesso Conte non ha mai gettato benzina sul fuoco delle voci di un secondo mandato. Così, anzi, parlava durante la conferenza congiunta con De Laurentiis del 24 maggio:

    "Si parla di chiacchiere, punto e basta. Io ricordo benissimo cosa ho detto sulla Nazionale. Ho detto che se fossi il presidente della FIGC tra i candidati sicuramente ci metterei Conte, anche perché l'ho già fatto quel mestiere. Ancora manca il presidente federale, si è fatto anche il nome di Guardiola. Ma è pronta la FIGC ad avere un top allenatore? Significa avere onere e onori. In questo momento c'è niente, non so se ci sarà in futuro. Se la Nazionale vuole togliersi dalle problematiche... Il mio consiglio è di prendere Guardiola, ma ci sono i fondi per farlo? Sono il primo a dire prendiamo lui".

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  • ANNO SABBATICO IN VISTA

    Ecco perché, a oggi, l'opzione che si fa strada in maniera prepotente è quella di un anno sabbatico. Come del resto ammesso da Conte nella sua ultima conferenza, rispondendo a chi gli chiedeva di un possibile nuovo lavoro in vista.

    "Non ho niente. Tutte le panchine sono riempite, non è questa la questione. Toglietevelo dalla testa, posso stare a riposarmi e vengo a trovare Aurelio a Los Angeles".

    Conte si è già fermato nel recente passato: ha trascorso un anno e passa a studiare nel periodo dal Tottenham al Napoli e prima ancora aveva fatto lo stesso tra Chelsea e Inter. Gli è servito, altroché: ha poi portato allo Scudetto sia i nerazzurri che i partenopei.