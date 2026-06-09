Dove allenerà ora Antonio Conte? "Tutte le panchine sono riempite": tra poco anche quella della Nazionale

Avete presente il gioco delle sedie? Ecco: Antonio Conte rischia di ritrovarsi in piedi mentre tutti gli altri hanno trovato un posto su cui appoggiare le natiche.
Che poi, "rischia" è un termine imperfetto. Lo aveva messo in preventivo, l'ex allenatore del Napoli, già al momento di abbandonare la panchina dei partenopei al termine della stagione. Ed ora è pronto a accettare il proprio destino: quello di un anno lontano dal calcio, come del resto gli è già capitato.
Il motivo, o uno dei motivi? Lo ha spiegato lui stesso nella conferenza stampa d'addio al Napoli, quella con De Laurentiis al proprio fianco: "Tutte le panchine sono riempite". Ed è davvero così. Almeno a livello top.